遭國台辦列「台獨頑固分子」劉世芳：捍衛國家主權立場不變 鄭英耀：續推動愛國教育守護民主

中國大陸國台辦今天將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫凶」。劉世芳回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，會繼續守護台灣。鄭英耀說，會繼續堅守《教育基本法》精神，推動愛國教育，守護民主自由。陸委會副主委梁文傑則表示，這些被列為台獨頑固分子的人，都是堅決捍衛中華民國存在、抵制中共滲透的人，政府會堅持下去，立場不會變。

中國大陸國台辦7日將內政部長劉世芳（左）、教育部長鄭英耀（右）列為「台獨頑固分子」，並將台灣高等檢察署一名檢察官列為「台獨打手幫凶」。（中央社資料照）

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人陳斌華宣布，將劉世芳與鄭英耀列為「台獨頑固分子」，「依法實施懲戒」，並稱許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭兩人進行懲處。

陳斌華聲稱，劉世芳宣揚台獨分裂論調，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台大陸配偶，給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。鄭英耀大肆鼓吹謀獨言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作。兩人「公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉」。

陳斌華指出，大陸方面依據有關法律法規，決定將劉世芳、鄭英耀列入「台獨頑固分子」清單並實施制裁，禁止劉、鄭及其家屬進入大陸及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

中國大陸國台辦發言人陳斌華7日在例行記者會上回應媒體提問。（中央社）

立法院內政委員會今天審查國家安全法部分條文修正草案，邀內政部次長馬士元、陸委會副主委梁文傑、法務部次長徐錫祥等人列席。

梁文傑會後受訪時表示，國台辦現在所列的「台獨頑固分子」，全部都是堅決捍衛中華民國存在、堅決抵制中共滲透與各種手段的人，政府會繼續堅持下去，所有被他們列為頑固分子的人，立場都不會變。

大陸委員會（陸委會）也透過新聞稿表示，劉世芳、鄭英耀、陳舒怡是捍衛國家主權與國家安全的有功人員，中共宣稱依法實施「終身追責」，作法拙劣、無效，陸委會對此表達最強烈的抗議與嚴厲譴責。

陸委會指出，中華民國是主權獨立國家，兩岸互不隸屬是客觀事實，中共舉動嚴重破壞兩岸關係、破壞兩岸和平現狀，不僅無法達到威懾效果，更將引發台灣人民的強烈憤慨與反感。

陸委會表示，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，均是在職務上堅定捍衛中華民國、保衛國家安全、提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的公職人員；中共用意不在名單上的人，而是製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心。

陸委會提到，中共持續地培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本，更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，把個案「內國刑事犯罪化」，一切作法都是無效的拙劣伎倆。

陸委會強調，威脅與恫嚇不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心，政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉。對於中共挑釁兩岸穩定作為所引發的一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。

（責任主編：莊儱宇）