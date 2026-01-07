遭國台辦列為台獨頑固份子 劉世芳：捍衛國家主權及民主自由立場不會變

記者盧素梅／台北報導

針對中國國台辦辦今（7）宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固份子，依法實施懲戒，禁止劉、鄭及其親屬進入中港澳，絕不允許關聯企業和金主在中國牟利，揚言終身追責。對此，劉世芳回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

中國國台日舉行今年首場記者會，發言人陳斌華首先宣布中國方面所謂「兩項決定」，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為台獨頑固分子，依法實施懲戒。陳斌華指控，劉世芳赤裸裸宣揚台獨分裂謬論，大肆打壓支持參與兩岸交流合作的人士，迫害在台的中國配偶，極力給予兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通渠道。

廣告 廣告

陳斌華指控，劉、鄭台獨思想頑固，涉獨行為囂張，謀獨行徑惡劣，公開分裂國家、煽動分裂國家，嚴重破壞兩岸交流合作，嚴重危害兩岸關係和平發展，嚴重損害兩岸同胞利益福祉。

陳斌華聲稱，中方依據有關法律法規決定將劉世芳、鄭英耀列入台獨頑固份子清單，並實施制裁，禁止劉、鄭及其親屬進入中國及香港、澳門特別行政區，限制劉、鄭等關聯機構及有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利，並將採取其他一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

針對國台辦宣布列入所謂「台獨頑固分子」清單，劉世芳回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

更多三立新聞網報導

劉世芳、鄭英耀被中國列為台獨頑固份子 陸委會：他們堅定捍衛中華民國

學美「抓賴清德」？國台辦罵美國威脅和平…下秒嗆：觸碰紅線必迎頭痛擊

石平抵台打臉中國喊「台灣是獨立國家」 國台辦嗆13字急問：還有嗎

曝光沈伯洋住家衛星照 國台辦推稱「自發行為」：民眾反台獨態度鮮明

