遭國台辦列「台獨打手幫兇」 陳舒怡調升花蓮地檢署檢察長

台高檢署檢察官陳舒怡。資料照。讀者提供



今年全國檢察長遴選期間，中共國台辦點名台高檢署檢察官陳舒怡，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，列為「台獨打手幫兇」，依法終身追責。今(2/6)日法務部公部新任檢察長名單，陳舒怡不僅獲法務部長鄭銘謙圈選，還特別考量安全問題，不讓她前往外島歷練，而是派她擔任花蓮地檢署檢察長。

法務部指出，因士林地檢署檢察長張云綺及台中地檢署檢察長張介欽任期將屆，新竹地檢署檢察長目前職缺，以及屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於2026年2月23日退休，法務部著手規劃相關人事調整，確定這次新任檢察長共有6個名額。票選檢審委員依照期程召開會前會，從25位有意出角逐檢察長人選中，選出2倍建議人選共計12人，提供給法務部長鄭銘謙圈選出6人，同時在今日正式對外公布。

這次新任檢察長6人名單，包括洪家原(34期)調任台中地檢署檢察長(34)、林秀敏(38)調任雲林地檢署檢察長、陳舒怡(40期)調任花蓮地檢署檢察長、吳怡明(38期)調任澎湖地檢檢署檢察長、趙燕利(39期)調任金門地檢署檢察長、劉俊杰(42期)調任連江地檢署檢察長。

這次6人名單，陳舒怡的期別排在第4位，理論上應該是先被派往外島的金門、連江或是澎湖先行歷練，據了解，由於陳舒怡被國台辦點名「台獨打手幫兇」，依法終身追責，法務部長鄭銘謙在考量兩岸目前的情勢，怕若是將陳舒怡派到外島，會有人身安全的顧慮，因此特別拔擢，讓她留在本島服務。

