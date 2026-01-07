遭國台辦列「台獨頑固份子」！劉世芳：繼續守護台灣

大陸國台辦發言人點名我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」並依法實施懲戒。對此劉世芳回應，捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日在2026年首場例行記者會上宣布，將我內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固份子」並依法實施懲戒。

而目前國台辦已公布14名「台獨頑固份子」，包含吳釗燮、蘇貞昌、游錫堃、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠，以及今天公布的劉世芳、鄭英耀共14人。

另外還公布12名「台獨打手幫兇」，包括劉世芳、沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷、「黑熊學院金主」曹興誠，「深綠牙醫」史書華、網紅温子渝（八炯）、歌手陳柏源（閩南狼PYC），以及今天公布的陳舒怡共12人。

對於國台辦方面的動作，我陸委會副主委、梁文傑表示，被列入「台獨頑固分子」清單的，都是堅決捍衛中華民國存在的人，他們的立場都不會變！

