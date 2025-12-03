遭國台辦嗆沒出息！王世堅回擊怒斥：睜眼說瞎話

民進黨立委王世堅先前因為質詢金句被改編成歌曲，在網上引發熱烈話題，隨後又遭人用AI變造影片，稱要前往中國，讓他直接回應「拒用台胞證、用台灣護照前往」，讓國台辦氣炸痛批「自相矛盾的作秀真是沒出息」。今（3）日王世堅受訪時也回擊了，痛批對方「睜眼說瞎話」。

王世堅直接開批國台辦「睜眼說瞎話」，表示自己只是講個人的看法，「《沒出息》這首歌曲，本來是兩岸之間、民眾之間，很巧妙尋找到的彼此人生感觸，本來是好事一樁，讓兩岸人民在苦難的生活、工作當中，找到一點小樂趣、小詼諧、一點反思，和官方沒有任何關係，你看我們政府都沒提半個字，為什麼他們要特別敏感這件事情，我覺得這是很莫名其妙的事。」

王世堅痛批國台辦睜眼說瞎話。圖／台視新聞

王世堅指出，是對岸先捏造新聞畫面做AI，說自己竟悄悄地去中國訪問，根本是造假的，「我的理念、政治主張，相信大家都很清楚，為什麼說會是最後一位踏上大陸領土的人，國家與國家之間，大家都要平等往來，中華人民共和國的人可以持護照來台灣，那我們也可以持護照過去中國大陸才對，但對台灣卻特別要求使用台胞證，這點是我完全沒辦法接受，這是最基本的對等、平等才對。」

王世堅提到，幾十年來有許多國人持台胞證到中國工作、投資，「這些人礙於事實不得不持台胞證，我沒有話講，大家各自選擇，我只是在講我自己的看法，我認為不對等，我就不去，平等對待我們的國家，我們才可以交朋友、才可以去」。

王世堅還表示不只中國，連美國他也沒去，「我們要進去美國，簽證都拿到了，美方海關還問東問西，好像怕台灣人去那邊跳機、要去當美國人，這我反對」。

王世堅指出，像日本就對我們很好，以禮相待，日本不只對我們很好，包括對比較弱小的，例如東南亞國家也很好；日本平等對待全世界200個國家，所以全世界最喜歡去的觀光地，首選就是日本，本來就應該這樣，大家要平等互惠。

王世堅最後也提到，中國國台辦罵他沒出息，真的讓他覺得莫名其妙、睜眼說瞎話，「我這一個月被稱沒出息也習慣了，有民眾看到我時就喊『沒出息』，隨便啦，他愛怎麼說就怎麼說」。

責任編輯／陳俊宇

