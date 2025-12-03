遭國台辦嗆「作秀沒出息」 王世堅回擊：睜眼說瞎話

民進黨立委王世堅。（圖／東森新聞）





民進黨立委王世堅近期遭到中國網友AI變造，稱他低調去中國，王世堅曾強硬回擊，說自己會是「最後一個踏上中國的台灣人」，因而遭到中國國台辦批評「作秀沒出息」。對此，王世堅砲轟中國「睜眼說瞎話」，而他在受訪時，恰好碰到新黨人士在對街叫囂，王世堅回嗆，生死狀簽一簽，夠膽就放馬過來。

立委（民）王世堅：「夠膽他放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思，我隨時擺好擂台，找個地方，生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃他這一套。」

出席中常會前受訪，遇到新黨在對街向他叫囂，還把衛生紙當天女散花，王世堅眉頭一皺，直接開罵。

立委（民）王世堅：「新黨那麼愛跟中國統一不是不行，隨時都可以回中國去，去當中共馬前卒，來威嚇台灣人民，我覺得這是非常可惡的事情。」

不只被新黨盯上，王世堅說，他會是最後一個踏上中國領土的台灣人，也被中國國台辦批評，自相矛盾的作秀，真是沒出息。

中國國台辦發言人張晗：「一邊靠著沒出息的改編熱度，在網路上蹭眼球，一邊又放大厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀，真是沒出息。」

立委（民）王世堅：「莫名其妙，睜眼說瞎話，他們特別要求要用台胞證，這一點是我完全沒辦法接受，我連美國都不去，他們對我們不平等，好像怕我們台灣去，會去他那邊跳機，這一個月，被稱沒出息其實也習慣了，遠遠這樣看到，有的就叫王世堅，有的就啊沒出息這樣。」

中國議題，球來就打，國台辦的酸言酸語，看來反倒助長王世堅參選2026台北市長的底氣。

立委（民）王世堅：「我絕對沒有做這種奢想，絕對沒有，我把立法院視為，我參與政治的最後一站。」

藍綠通吃得王世堅趕緊說沒要選，另一方面積極爭取出線的吳怡農，才因評論罷免失敗，惹怒基層，他身段放很軟，發文向罷團道歉。

壯闊台灣創辦人吳怡農：「是因為接受到各界朋友的關心和回饋，為了跟大家一起向前走，會強化與大家的溝通。」

2026這一戰，想當有出息的人，吳怡農也知道泛綠陣營不滿的聲音得先平息。

