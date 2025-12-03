遭國台辦批評「沒出息」 王世堅反嗆睜眼說瞎話：我連美國都不去

民進黨立委王世堅日前受訪時稱說，要達成「3+1」條件才有可能赴陸，自己會是最後一個踏上中國大陸的台灣人，大陸國台辦今（3）日上午開嗆「沒出息」。對此，王世堅下午回批，「真的是莫名其妙，睜眼說瞎話，他們為何要特別敏感？」王世堅還說，他不僅不去大陸，連美國都不去。

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

王世堅上個月出席活動時受訪提到，只有在3個原則堅持之下，台灣與中國大陸的交流才是可以的。前提包括：不是地方對中央交流、不是黨對黨之間的談判交流、以及絕不能被中共拿刀子掐在脖子上去交流。

王世堅還說，自己有個堅持，絕不會接受要申請台胞證才能去大陸。他認為，「中國人持中國護照來台灣歡迎，而中國也願意開放台灣民眾持中華民國的護照去中國，自己才會考慮去中國」，更強調「我會是最後一個踏上中國大陸的台灣人」。

大陸國台辦發言人張晗今日上午主持例行記者會。張晗被陸媒問及對於王世堅的發言有何評論時回應，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國關係，你提到的『這個人』，一邊靠著〈沒出息〉的改編熱度在網絡上賺眼球，一邊又大放厥詞刷存在，這種自相矛盾的作秀真是『沒出息』」。

大陸國台辦發言人張晗。（圖／翻攝《央視網》）

王世堅下午出席民進黨例行中常會前接受媒體聯訪，被問到對於國台辦今日上午的回應，直批對岸真的是睜眼說瞎話。他認為〈沒出息〉這首歌，正好為兩岸人民在苦悶生活、工作當中增添小樂趣、小詼諧和小的反思，找到彼此共同的人生感觸，本是好事一樁，與官方毫無關係，「我們政府也都沒有提半個字，他們為什麼要特別敏感？我覺得很莫名其妙」。

王世堅提到，先前是對岸先捏造AI畫面，稱他悄悄來到中國大陸，但自己的理念和政治主張，相信了解他的人都很清楚，「為什麼說我會是最後一位踏上中國大陸領土的人？我認為朋友之間，或者國家跟國家之間，大家都要平等往來」。

王世堅今日針對國台辦批評他沒出息一事也做出反擊。（資料照／中天新聞）

王世堅不滿地說，中國大陸人民來台灣可以用護照，台灣人去大陸就要用台胞證，這點他完全無法接受。王世堅更直言，自己不只不去中國大陸，連美國也不去，因為去美國都拿簽證，海關還問東問西，反觀日本對台灣以禮相待，所以也是全世界大家喜歡去的觀光地。

