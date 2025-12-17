遭國台辦痛批美化戰爭 苗博雅反嗆：做賊喊抓賊

社民黨台北市議員苗博雅今則批，一直以來只有中共威脅要發動戰爭，此舉根本是「做賊喊抓賊」。（邱芊攝）

社民黨台北市議員苗博雅日前在直播談及，烏克蘭民眾在戰事期間仍有部分人正常上班、孩子照常上學，「如同烏克蘭，金門如果發生戰爭，台灣還是可以繼續上班、上學的」，國台辦17日回應，拋出美化戰爭的冷血言論，毫無人性，已經遭到各界和輿論的譴責。苗博雅今則批，一直以來只有中共威脅要發動戰爭，此舉根本是「做賊喊抓賊」。

國台辦發言人朱鳳蓮17日被記者問及，「台北市議員苗博雅日前聲稱，即便在戰爭狀態，台灣也能像烏克蘭一樣維持正常生活，上班、上學、開店都能照常運行，引發輿論嘩然，島內網友痛斥其美化戰爭。對此有何評論？」朱鳳蓮回應，綠營政客對戰爭給民眾帶來的苦難視若無睹，居然拋出美化戰爭的冷血言論，毫無人性，已經遭到島內各界和輿論的譴責。

苗博雅今回應，中共現在就是「做賊喊抓賊」，因為大家都知道，所有人都反對戰爭，只有中共一直在威脅要發動戰爭，戰爭確實殘酷，但解決問題的重點只有1個，就是中共不要發動侵略，台灣就不會有戰爭。

苗博雅說，國台辦說戰爭殘酷，但其實中共才是要發動戰爭的一方，國台辦應該與大陸國家主席習近平溝通，要求他不要發動戰爭，台灣是被威脅的一方，所做的只是強化自身的實力來求取生存，並沒有要攻擊任何人、發動戰爭。

苗博雅認為，國台辦這種「做賊喊抓賊」的行為，證實了他上周所說的，這波攻擊的起因是來自中國官媒「今日海峽」發表的不實貼文，捏造了他沒有說過的話，之後就登上主流媒體，就是一連串的扭曲，今天國台辦的發言就是證實這就是他們鋪陳好的事情。

苗博雅說，國台辦不僅攻擊他，而是針對所有在台灣討論「全社會防衛韌性」的人，中共要讓台灣喪失在危機當中能夠持續運作的能力，這符合中共的最大利益，未來還有類似言論，中共都會試圖以「角色自換」的方式，攻擊任何主張台灣自我防衛的人，說成是在美化或淡化戰爭。

苗博雅認為，這波對他的攻擊是想製造「寒蟬效應」，看是否能先將苗博雅打倒，之後就沒有人再敢提這個話題，但他相信台灣人的判斷能力非常精確，國台辦的發言只是再一次證實愛推卸責任，而且不敢面對他們有「侵台意圖」的事實。

