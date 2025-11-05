遭國台辦發布"終身追責" 沈伯洋回嗆:根本沒差

政治中心／綜合報導

中國重慶公安局日前宣布對民進黨立委沈伯洋，以涉嫌分裂國家犯罪立案調查，國台辦今天更放話，要採取一切必要的懲治措施，終身追責，對此沈伯洋回嗆根本沒差，因為有無通緝，中國最終都是在到處亂抓人。網友也聲援，笑稱沈伯洋一定是做對了什麼，才會讓中國抵制他！

中國國台辦發言人張晗：「公安機關對台獨頑固份子沈伯洋，涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，依法追究其刑事責任，合理合法。」





中國國台辦又發作了，這段話就是衝著民進黨立委沈伯洋來，日前中國重慶公安局以涉犯分裂國家罪，立案偵查沈伯洋，國台辦被問及是否將名單通報國際刑警組織，進行全球通緝，竟然無限上綱，說出這樣的話。

中國國台辦發言人張晗：「凡是以身試法的台獨頑固分子，不論身在何處，我们都將對其採取一切必要的懲治措施，依法终身追責。」





消息一出，台灣網友可不買單，留言力挺沈伯洋，被中國點名光宗耀祖，一定你做對了什麼，才會讓中國想抵制你，被敵國公開認證，應寫入台灣史，視同民族英雄，沈伯洋本人更是不以為然。

立委（民）沈伯洋：「今天共產黨今天說什麼終身追責，跟他沒有終身追責根本就沒有差別，因為他今天通緝一個人，跟他沒有通緝一個人，最後的結果他都是在到處亂抓人，所以這個時候，對我們其實並沒有特別的影響，也對我們來講，也沒有任何威嚇的效果。」





中國對台恐嚇手段如出一轍，只會讓台灣人民更反感。

