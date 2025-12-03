遭國台辦罵「沒出息」！王世堅：莫名其妙、睜眼說瞎話

王世堅嗆國台辦莫名其妙。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨立委王世堅日前表示，要拿護照才願意去中國，並指自己會是最後一個踏上中國的台灣人。國台辦為此痛批，「沒出息」。對此，王世堅今（3）日反嗆，莫名其妙、睜眼說瞎話。

民進黨今下午召開中常會，王世堅於會前受訪表示，《沒出息》這一首歌曲，本來是兩岸民眾之間，很巧妙剛好尋找到彼此共同的人生感觸。他說，這與官方沒有任何關係，我國政府也沒提到半個字，為何中國要特別敏感，這很莫名其妙。

王世堅指出，對岸先捏造新聞畫面做AI，說他悄悄到中國訪問，但根本是造假。他的政治主張，了解他的人都很清楚，為何他說自己會是最後一位踏上中國大陸領土的人？因為他認為朋友、國家之間要平等往來。

廣告 廣告

王世堅表示，中華人民共和國的人民可以持自己的護照來台灣，同樣，台灣是不是持自己的護照就可以去中國大陸，但中國卻特別要求要用台胞證，「這點我完全沒辦法接受」。他說，這幾十年人有許多國人同胞到中國工作、投資，不得不持台胞證，這他沒有話說。不過，他的看法就是，要平等對待國家才可以交朋友，像是他也30多年沒去美國，因為即便拿到簽證，海關還問東問西，好像要去當美國人一樣。

王世堅批評，國台辦罵他沒出息，他覺得莫名其妙、睜眼說瞎話。他這一個月被叫做「沒出息」也習慣了，有些民眾遠遠看到他就說「沒出息」，這樣也好，隨便愛怎麼說就怎麼說。

至於國台辦攻擊是否會成為助攻台北市長的氣勢，王世堅重申，他沒有這種奢想，他在立法院工作很快樂，能為國家做事、說話，已經是他一生最大的光榮。他把立法院視為參與政治的最後一站，黨只要提名任何一位參選、守住台北市長，一定盡全力幫忙，這是一定的。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批中共自陷矛盾 林楚茵：否定《舊金山和約》反倒打臉自己

兄弟姊妹特留分規定 鄭銘謙：研議修法