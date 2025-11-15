遭國台辦點名警告！沈伯洋回應了 自爆「1件事」會緊張

民進黨立委沈伯洋遭大陸通緝，以「涉嫌分裂國家」為由立案偵查。（圖／中時資料照，姚志平攝）

大陸重慶公安局近日宣布，以「涉嫌分裂國家」為由對民進黨立委沈伯洋展開立案偵查，更放話要透過國際刑警組織進行抓捕。國台辦發言人陳斌華昨（14）日更警告，「多行不義必自斃」，對此沈伯洋也拍影片，喊話如果國台辦要制裁他，只有1件事，他才會比較緊張。

國台辦發言人陳斌華12日指出，台獨是分裂國家、背叛民族的嚴重犯罪行為，對極少數台獨頑固分子依法追究刑事責任，採取執法司法行動是反對台獨分裂、維護國家統一的正義必要之舉，並強調凡是以身試法的台獨頑固分子，無論身在何處，「我們都將採取一切必要的懲治措施，依法終身追責。」

陳斌華昨天警告，多行不義必自斃，台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，越會提早滅亡，「等待他們的將是正義的審判和身敗名裂、遺臭萬年的下場」，更指對於沈伯洋這種破壞兩岸關係、分裂國家的人，他們將採取必要的懲治措施，依法終身追責。

對此，沈伯洋昨天在Threads貼出影片，透露自己急忙從德國趕回來，是聽說立法院附近的超商，有初音的一番賞，而且快要被抽完，「大家都知道快要被抽完的時候，才是最緊張的時候，因為要搶大獎，所以我剛剛衝過去之後，給大家看一下戰利品。」

沈伯洋曬出他抽到的戰利品，分別是2個G賞吊飾、1個C賞玩偶、3個D賞滑鼠墊，「A賞跟B賞還在等著我」，但他坦言：「今天已經不敢再抽下去，怕被罵。」

話鋒一轉，沈伯洋提到被大陸通緝一事，他回應國台辦：「如果呢，真的想要惹我生氣、想要制裁我的話，你們就把A賞、B賞抽掉，這個才會讓我比較緊張」，更透露其他的事情，他一點也不在乎，「根本就沒有把你們放在眼裡」。

