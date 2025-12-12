遭國會助理嗆「愛收割」 張啓楷怒反擊：多數說謝謝只有少數在搞兩面手法

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨立委陳玉珍強推「助理費除罪」法案，國會助理工會今（12）日在立法院前抗議，要求立即撤案，民眾黨立委張啓楷現身現場，卻遭國會助理嗆「愛收割」。張啓楷對此怒回，自己剛剛特別去關心國會助理朋友們，絕大多數的朋友都說謝謝啓楷委員，只有少數聽到的聲音在喊收割，「兩面手法」。對於記者用嗆聲這字眼，「我聽到是肯定吧？你說收割，那你肯定去支持他們是對的」。而民眾黨訴求要求公費公用、公費助理制度化都是對的，所以掌聲很多，「我更要問，你說我去收割，你們民進黨立委為什麼一個都不見了？民進黨立委跑去哪？躲在哪？不支持還在調皮搗蛋還扯後腿！」

廣告 廣告

張啓楷。（圖／民眾黨團提供）

張啓楷上午出席民眾黨立院黨團記者會，另外還包含民眾黨團總召黃國昌等人，在受訪時，媒體詢問張啓楷去國會助理抗議場合遭嗆聲，還有民眾黨團隊修法態度，張啓楷回應遭嗆聲議題做出上述回應。

至於修法態度，黃國昌說，民眾黨支持助理費制度化，一個重要原則是公款公用，他昨天在司法法制委員會公開質詢過，請大家放心，民眾黨絕對不會支持像過去民進黨、國務機要費除罪化，那種粗暴的方式將國務機要費除罪化，民進黨當初是委員會沒有詢答討論、協商沒有討論、院會沒有大體討論沒有逐條討論，只有民進黨用粗暴多數，把國務機要費除罪化，那段不堪的歷史，台灣民眾黨團絕對不會支持。



更多FTNN新聞網報導

現身助理抗議場合陳玉珍喊助理像家人 遭嗆不要講X話

近300名國會助理要求撤案 民進黨籲藍白表態：反對挺貪污、挺慣老闆的提案

政治讀新術／助理費除罪通過牽動2026局勢？媒體人斷言：拉下幾個藍營執政縣市

