遭國民黨停權受訪還被阻擋！何鷹鷺怒喊：已經把我賣給民進黨了？

記者陳思妤／台北報導

何鷹鷺在國民黨中央黨部受訪卻被阻止（圖／翻攝畫面）

國民黨中常委、中配何鷹鷺在抖音上將毛澤東穿在身上，還大談統一，遭到國民黨停權處分。何鷹鷺今（19）日在中央黨部接受媒體聯訪，但卻被中央黨部的人阻擋，讓她不滿說，「國民黨已經把我賣給民進黨了？意思就這樣子？我言論還有沒有自由？」

何鷹鷺被發現在抖音上穿著印有毛澤東的上衣高喊肩負重任，「早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，這就是她的宗旨、她的責任，「所以我們要義不容辭地扛下這一份責任」。國民黨考紀會昨天開鍘，對她予以停職處分。

廣告 廣告

何鷹鷺今天在國民黨中央黨部接受媒體聯訪，但卻遭到國民黨中央黨部的人員阻擋，稱如果現在還有黨職就沒問題。讓何鷹鷺不滿說，在孫中山銅像前應該沒問題，自己還是黨員，還有權利進中央黨部，「國民黨已經把我賣給民進黨了？意思就這樣子啊？」

不過，對方還是堅持，在外面好不好，麻煩移駕一下，沒有黨職的人要在這邊開記者會要跟管委會申請。何鷹鷺直呼，沒有黨職就不可以在中央黨部跟記者發聲了？而且對她的處分還沒公布，她還沒接到命令，這就不對了，這是國民黨租的。

何鷹鷺也要記者評評理，聽聽這是什麼意思？不是她要來開記者會，是記者不約而同來，這跟她有關係嗎？她要對方去跟記者講要出去，不能叫她出去，記者不是她約來的，她沒有約記者來。

何鷹鷺怒問，「我言論還有沒有自由？行為還有沒有自由？」連記者採訪都不行是什麼意思？是出於什麼立場？「我也不是很好說話的人！」何鷹鷺說，一再阻止是不是代表國民黨誰委派來的，不讓記者採訪她，「不然叫『保衛』把我、把記者趕出去！」

