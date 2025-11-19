遭國民黨停權！何鷹鷺再喊「大陸祖國」：為藍出錢出力「上街給車馬費」
記者陳思妤／台北報導
國民黨中常委、中配何鷹鷺在抖音上將毛澤東穿在身上，還大談統一，狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」國民黨18日開鍘，對她停權處分。何鷹鷺今（19）日現身黨中央，坦言自己今天不能參加中常會，她有點寒心，自己為國民黨出錢出力，包括帶姊妹們去活動，還給便當、車馬費，「大陸是我的祖國」，「民進黨」嚴重限制言論自由。
何鷹鷺被發現在抖音上穿著印有毛澤東的上衣高喊，「這是毛主席教導我們要為人民服務」。她說，「所以我肩負重任就是早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一」，這就是她的宗旨、她的責任，「所以我們要義不容辭地扛下這一份責任」。
國民黨昨天表示，黨紀沒有模糊空間，為嚴明黨紀，並正視聽，針對近日中常委何鷹鷺女士以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。國民黨中央考紀會18日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。
何鷹鷺今天現身黨中央，受訪時坦言，今天不能參加中常會，國民黨考紀會主委張雅屏叫她不要參加。她不滿說，「毛主席教導我們為人民服務」，所以她把衣服買了下來，她是從祖國大陸過來的，「大陸是我的祖國」，但現在是中華民國合法公民，有言論自由，「我就覺得民進黨嚴重限制了我的言論自由或民主自由」。
何鷹鷺堅稱，自己言論沒有違反國家法律，也沒有危害台灣人民生命安全，她做的一切是為千千萬萬兩岸人民著想。她說，統一台灣，她的認知是「我是中華人民共和國，我生在中華人民共和國，我有我的認知」，但她沒有叫中國用武力解決台灣，她主張和平。
何鷹鷺還說，本來就要為人民服務，她的個人言論不代表黨派，「你民進黨不為人民服務，我們為人民服務」，她的言論在台灣應該發揚光大，民進黨、國民黨一樣，都要走進人民心裡、走進人群中，了解人民所想、所需。
何鷹鷺也坦言，第一時間不知道自己被處分，很多人打給她，她覺得委屈，民進黨操縱打壓她，但打壓的了這麼多支持和平的人嗎？她稱，為什麼專打她，因為她是陸配，黨部也是考量到黨，她不說什麼，但第一時間發表新聞是讓她有點寒心，真的有點委屈。
何鷹鷺還提到，國民黨的活動選舉跟抗議，她是一馬當先，她為國民黨出錢出力，不論什麼抗議跟活動，帶姊妹上大街，她出錢出力，「我不會讓姊妹們受到委屈，都會給她們便當、車馬費」，她沒有拿國民黨半分錢，今天處分她，到底有沒有期限，她在等中常會的結果。
