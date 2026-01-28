遭國民黨員檢舉「出賣黃呂錦茹」 賴苡任「3層面回應」：君子坦蕩蕩願意完整說明

賴苡任遭國民黨員具名檢舉「出賣黃呂錦茹」。（本刊資料照）

宣布參選2026台北市議員的國民黨前副發言人賴苡任，今（28）日遭士林區義信里長兼黨代表許立丕指控，是檢方認證的「爪耙子」。對此，賴苡任說，君子坦蕩蕩，會向紀律委員會一五一十完整說明。

賴苡任被檢舉「出賣黃呂錦茹」？

國民黨青年軍的「罷吳四騎士」因涉嫌偽造綠委的罷免連署提議書遭起訴，罷免立委吳思瑤的召集人賴苡任是全案至今不認罪的被告。他今（28）日遭許立丕具名檢舉，指控他為求自保，在偵訊期間將責任全盤推給黨部，導致台北市黨部主委黃呂錦茹遭羈押，甚至還在罷免失敗後向民眾黨求官，所以要求依違反黨章規定開除黨籍。

對此，賴苡任指出，早在2025年11月12日、尚未對外宣布參選之前，基於對黨內前輩與地方里長的尊重，便主動前往拜會許立丕里長，尤其許里長在2018年曾經投入黨內初選，因此希望向許里長請益。當天雙方在里長辦公室內長談超過一小時，就地方治理、公共事務交換意見，過程氣氛融洽。當時許立丕里長亦肯定國民黨需要年輕世代投入公共事務，並對其有意投入2026年選舉表達鼓勵。

賴苡任3層面說明

賴苡任強調，正因如此，對於2個月後前輩態度出現巨大轉變，並提出長篇實名指控，他感到遺憾，但仍選擇將其視為黨內前輩的提醒與指教。針對相關指控內容，賴苡任分3個層面說明：

第一、政治層面指控

部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，賴苡任已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。

第二、司法層面指控

對於司法案件的理解與看法，賴苡任表示尊重許立丕里長的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕里長，可將五萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。

第三，關於是否具備參選資格的質疑

賴苡任指出，參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕里長有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。

媒體提問，關於部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任重申，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證。實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。

賴苡任強調，士林北投長期以來並非國民黨優勢選區，兩位立法委員皆為民進黨籍，黨內更應團結一致、對外作戰，而非內部消耗。他不樂見任何形式的黨內攻擊，因為這只會讓真正的對手坐收漁利，親痛仇快。

另外針對許立丕里長質疑，為何自己過去選舉時都沒有公車廣告，為何賴苡任有公車廣告？他回應，每個人的競選策略本就不同，自己這次有用菜瓜布做為競選小物，過去許里長就沒有，「我這次還有平安卡，過去許里長也沒有。只要競選文宣合法，就是創意的體現，這也是年輕人的優勢，發揮創意吸引選民」。

對於相關檢舉與指控，賴苡任表示，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。

