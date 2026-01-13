遭國民黨製圖酸「超越法律的男人」 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

〔記者陳鈺馥／台北報導〕涉「反滲透法」國安案件定罪率低，陸委會副主委梁文傑昨天在立法院答詢時表示，「有時候起訴後判決無罪，並不代表真的無罪」。立法院國民黨團製圖大酸並發文質疑，「超越法律的男人！民進黨說你有罪就有罪！」對此，梁反駁說，「反滲透法」通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」。

立法院內政委員會12日審查「反滲透法部分條文修正草案」，立委質詢問及，「反滲透法」上路6年成效？2023年至今8成以上案件都不起訴，這部法律到底有沒有用？梁文傑強調，他不認為這部法律沒有作用，有的時候起訴後判決無罪，並不代表真的無罪，判決無罪只是沒有找到符合法條的罪證而已。

立法院國民黨團在臉書發文指控，梁文傑驚人發言：「反滲透法的案子，法院判決無罪也不代表真的無罪」。此言一出，全國的法律專家跟學生都驚呆了。民進黨大官超越法律、凌駕法律的見解再次出現，也再次證明國安法修法就是為了箝制言論自由、箝制人民思想，遂行民進黨獨裁、民進黨至上的專制修法。

對此，梁文傑指出，要構成「反滲透法」的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共機關或其派遣人員的指示而所為，但因為中共往往用各種方式隱蔽人員身份和資金來源，所以當我方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪。這正是偵辦這類案件的最大難題，「國家安全法」也是類似的情況。

梁文傑表示，「反滲透法」通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」。

梁文傑強調，當此中共聲稱要制裁偵辦「反滲透法」和「國家安全法」的司法人員之時，各個政黨都應該做司法人員的後盾，共同修法讓「反滲透法」和「國家安全法」更為完備，更有效抵抗中共各種滲透手法。

