遭圍剿發文...吳怡農以蕭美琴昔被批「中國琴」為鑑...周玉蔻留言嗆聲「汙衊最凶殘的就是你的堅哥！」：別對王世堅的無良紀錄裝傻

近日表態有意參選台北市長選舉的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農，因評論黨內操盤手和名嘴若「這麼會選」，大罷免不會有這樣的結果，引發各界輿論批評。對此，吳怡農今（27日）發文表示，這幾天遭受許多攻擊，抱歉讓大家難過擔心，並提到綠營昔日「十三寇」事件、副總統蕭美琴當時被打成「中國琴」，因此只要有錯，不論政黨，他不會保持沉默。資深媒體人周玉蔻也在下方留言指出，當初汙衊蕭美琴的「就是你的堅哥！」，請別假裝忘記王世堅的無良記錄。

廣告 廣告

對於近日因「黨內操盤手」一論引發爭議，吳怡農說：「這幾天我遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過。抱歉讓你擔心了。」



吳怡農表示，初選是政黨內部競爭的方式之一，透過提出願景來交換意見、爭取支持，並說一個鼓勵理性競爭的政黨才能維持活力，有進步空間，因此只要大家還保持不同意見的空間，他並不怕攻擊。



吳怡農提到，民進黨在2006至2007年發生「十三寇」事件，當時提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音，連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。



吳怡農引述美國詩人桑塔亞那（Santayana）的名言：「不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍。」並說每一次選舉都在檢驗政治人物，有無回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。



吳怡農直言，自己從政的初衷就是希望帶來改變，而對於錯誤，不論政黨，他都不會保持沈默，公共利益絕對大於黨派或個人。他強調，現在重點不應該只放在「誰適合」，而是想為台北市「做什麼」？



對此周玉蔻也在貼文下方留言指出，「污衊蕭美琴副總統中國琴最凶殘的黨內同志，就是你的堅哥！」並提醒，王世堅的無良記錄，請不要假裝忘記。

(圖片來源：吳怡農臉書)

更多放言報導

吳怡農自薦選北市、沈伯洋呼聲高...李忠憲提昔和兩人開會經驗：親身觀察而言，強力支持沈伯洋

吳怡農公布北市綠潛在候選人民調...稱僅落後王世堅「誤差範圍內」：更加樂觀的是、我是非藍白支持者「第二人選」