遭在野提案彈劾 郭正亮點名2人預言：賴清德一定會搞司法事件

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》等爭議法案，在野黨提出對總統賴清德彈劾案表達不滿，對此，前立委郭正亮推測，彈劾形同對賴進行不信任投票，所以賴一定會做其他事將彈劾的影響平衡掉，自己有理由相信，賴明年上半年「一定會搞司法事件」、和在野陣營拚，而最可能被搞的，就是民眾黨主席黃國昌和前主席柯文哲。

在野黨立委19日早上聚集在立法院議場前，舉行「反帝制、反獨裁、反專制」聯合記者會，宣布將提案彈劾賴清德，為中華民國憲政史來首例，國民黨團總召傅崐萁痛批，賴清德「已經稱帝」，毀掉台灣民主，就是要肆意妄為，國會已無法監督這個怪獸總統，比過去的曹錕、袁世凱更惡質，面對暴力專制的賴，必須勇敢站出來。黃國昌則表示，中華民國憲政史上從沒有總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，民主憲政崩壞至此，古今中外太多以捍衛國家安全為名毀壞國會體制、進一步走向獨裁的例子，台灣不應也不能再犯相同錯誤。

郭正亮今（25）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，彈劾的過程會與賴清德過去所做的爭議事件連動，因為彈劾形同對賴進行不信任投票，所以是政治性的，而賴者要在這個過程中有爭議行為、講錯話、脫離民意，就很容易被「加料」。而由於賴清德去立法院等於站在議場讓在野數落錯誤，因此他直言，不要指望賴會去立法院。

郭正亮認為，賴清德一定會做其他事將彈劾的影響平衡掉，自己有理由相信，賴明年上半年「一定會搞司法事件」、和在野陣營拚，而最可能被搞的首先是黃國昌，再來，柯文哲的案子將在明年3月宣判。主持人馬千惠詢問，所以現在可以直接斷言，黃國昌和柯文哲下場不妙？郭正亮則回應，羈押不敢講，但肯定會有檢察官來偵辦。

