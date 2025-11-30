即時中心／綜合報導

有「夜店大亨」之稱的夏天倫在昨（11/30）日晚間，於台北市民生東路三段一處地下停車場遭2名男子持利器及辣椒水攻擊，被送往馬偕醫院急救。詳細案情仍待警方進一步調查釐清，然而日前夏天倫才出面指控與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛，讓外界懷疑是否與攻擊事件有所關聯？對此，夏天倫深夜在社群發文強調「沒有影射任何人是幕後主使」，但只要牽涉到家人或親友，他都會挺身而出。

據了解，當時夏天倫與女友去打高爾夫球，結束後2人前往地下1樓停車場牽車；沒想到竟突然衝出2名男子，持利器及辣椒水朝他們攻擊，並且立刻開溜，造成夏天倫左手臂有10多公分切割傷、右手臂及眼部腫脹，女友眼部腫脹。警方獲報到場後，立刻將受傷的2人送往馬偕醫院治療。

快新聞／遭埋伏砍殺！「夜店大亨」夏天倫濺血 深夜吐心聲：為朋友擋一刀

有「夜店大亨」之稱的夏天倫在昨（11/30）日晚間，於台北市民生東路三段一處地下停車場遭2名男子持利器及辣椒水攻擊。（圖／翻攝自夏天倫IG）

警方隨後調閱周邊監視器時，赫然發現其中一名犯案男子的身影，迅速將其帶回調查，並查扣刀一把、鐵棍一支及辣椒水兩罐。由於近日夏天倫才出面指控與前妻「名媛界大S」黃廉盈的財務糾紛，是否與攻擊事件有所關聯？警方強調，將持續釐清案情並追查其餘共犯。

警方逮捕攻擊夏天倫的其中一名男子。（圖／民視新聞翻攝）

而夏天倫則在深夜於社群平台發文，強調他並未指名任何人是背後主謀，「但我要表達的是，不管今天這個案子是誰指使的，只要針對我的家人，或是我的親友，我都會挺身而出。」他強調，「就像今天為朋友擋了一刀」，同時夏天倫也感謝他的以色列防身術教練、警方協助，也感謝耶和華不斷的疼愛。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

