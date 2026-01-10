遭堂弟開車撞 堂哥出院首發聲「跟他沒仇恨」

兩人先是在堂弟家的鹹湯圓店爆發衝突，沒想到後來堂弟開著車撞倒堂哥。（圖／東森新聞）





昨天我們曾報導過，屏東自由路發生堂哥被堂弟撞倒的車禍，事發當天兩人先是在堂弟家的鹹湯圓店爆發衝突，沒想到後來堂弟開著車撞倒堂哥，堂哥出院後，首度發聲。

男子走在人行道上，被後方休旅車直接撞上來，當場將男子撞倒，沒想到肇事者竟是傷者的19歲堂弟，事發在7號晚上，被撞到腦震盪恐怕失聰，堂哥首度發聲。

堂哥：「我跟他也沒有仇沒有恨啊，他為什麼會變成這樣，把我撞到可能會失聰，可能沒辦法繼續炒菜。」堂弟爸爸：「他只要跟他（堂哥）打招呼，然後他紅燈，那個加油門踩錯而已嘛。」

原來堂弟家賣鹹湯圓，堂哥家則是賣滷粿仔，兩間店相距不到5百公尺，都是在地名店性質不同，而堂哥認為兩家鬧不愉快，可能是去年8月，堂弟的爸爸來買滷粿仔，尖峰時段等太久，狂按電動車喇叭催又罵員工，還翻出堂弟的爸爸，十年前逼車打人上過新聞。

遭撞堂哥：「對他爸爸就是攔車打人那一個，新聞我找給你。」堂弟爸爸vs.遭撞堂哥：【我200萬下午會給你，你搬出去（ok）。」

被撞的堂哥還公布堂弟爸爸叫他們搬走，把阿嬤的店留下的錄音，堂兄弟間的糾紛，演變成堂弟開車撞堂哥，警方已經將嫌犯查緝到案並依殺人未遂罪偵辦。

