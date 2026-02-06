遭外貌羞辱！ DJ SODA「收大量台灣鼓勵留言」哭了：不知道這麼多人支持我

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日前自曝遭到網友外貌羞辱的韓國女神DJ SODA，今(6)日再發文更新，表示第一次收到這麼多來自台灣的鼓勵留言，讓她相當感動，甚至讀到落淚，直呼「為什麼你們現在才出現？為什麼我的粉絲一直都那麼安靜？我以前甚至不知道原來有這麼多人在支持我」。

DJ SODA表示，昨天一整晚讀著大家為她加油的訊息，忍不住流下了眼淚，自己甚至在想「為什麼你們現在才出現？為什麼我的粉絲一直都那麼安靜？我以前甚至不知道原來有這麼多人在支持我」。

廣告 廣告

DJ SODA提到，很多人說，身為公眾人物應該要學會承受批評。最近看到一篇文章，指另一位在台灣活動的韓國啦啦隊員同樣遭受外貌攻擊的留言，但至少她收到的鼓勵留言遠遠多於惡意評論，也得到很多台灣粉絲的支持。而自己這幾年一直很努力，卻幾乎看不到支持或鼓勵的留言，反而長期承受外貌相關的批評，「如果我也能像她一樣，看到更多鼓勵的聲音，也許我不會感到這麼難過」。

DJ SODA說，自己之所以喜歡台灣，是因為台灣是她第一次在國外演出的地方。2014年時自己還是個沒有人認識的DJ，但大家真的很享受她的表演，也給予很多愛與支持，那段回憶至今仍非常清晰而溫暖，因為那次經驗，所以自己一直對台灣抱著特別的感情。

DJ SODA透露，到現在還和當時邀請她的主辦人保持聯絡，對方也從當年的夜店活動推廣人，成為一位很有名的命理老師。最後喊話「如果可以的話，希望大家能多留下一些溫暖、支持我的留言。對我來說，那些鼓勵真的很重要，也會給我很大的力量。謝謝你們的關心與支持。」

原始連結







更多華視新聞報導

DJ SODA曝遭外貌羞辱 怒曬截圖指控！粉專緊急道歉

韓知名DJ女神全變樣！去漂髮「頭慘禿一片」大崩潰 驚悚照曝光

韓女神DJ近況曝！深夜連發假髮照 誓言「找回曾經的自己」

