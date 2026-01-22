遭大兒子毀滅式開撕！貝克漢、維多利亞心聲疑曝光

貝克漢、維多利亞傳出正在努力修護跟布魯克林的關係。(圖/達志影像)

英國足球傳奇貝克漢(David Beckham)與妻子維多利亞(Victoria Beckham)陷入家庭紛爭，遭26歲長子布魯克林(Brooklyn Beckham)發文指責控制他的人生，還干涉婚姻、不尊重他的妻子妮寇拉佩茲(Nicola Peltz)等。對此，維多利亞未公開回應，但據消息人士爆料，她的情緒既憤怒又受傷，但和貝克漢依舊愛著布魯克林，試圖修護親子關係。

根據外媒《The Sun》報導，貝克漢夫妻被布魯克林公開指控後，大感震驚，維多利亞友人更爆料，她的情緒在極度受傷與憤怒之間來回擺盪，也對於自己變成網路迷因而感到相當難堪、羞辱。友人透露，儘管發生衝突，貝克漢和維多利亞仍然愛著兒子，家中始終留有他的位置，竭盡所能想修復親子關係，但目前沒有成功，認為只要布魯克林跟妮寇拉在一起，這段關係就已經無法回頭。

另，報導中指出，維多利亞的父母以及貝克漢的父母，都為家族紛爭而感到既心痛又無助，一方面疼愛孫子布魯克林，另一方面也看見自己孩子（指維多利亞和貝克漢）深陷痛苦，內心備受煎熬。祖父母目前與布魯克林依舊保持聯繫，但對於如何化解僵局，感到不知所措。

至於布魯克林的2名弟弟和1名妹妹，目前都沒有為此事在社群發聲，不知他們的真實想法。不過，14歲妹妹哈潑(Harper Beckham)，傳出因布魯克林遲遲未主動跟她聯繫而感到相當難過，但知情人士爆料說，布魯克林不聯絡妹妹的主因，不是不在乎或不疼愛她，而是出自於保護，不想讓妹妹捲進家庭風波。據悉，布魯克林和弟弟的關係仍疏離，他並沒有受邀出席小弟克魯茲(Cruz Beckham)的21歲生日派對。

