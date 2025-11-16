遭大師兄毀滅式爆「逼X館嫂」！館長怒揭真相被情勒討錢 嗆聲：法院見

娛樂中心／綜合報導

館長被成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播爆料。（圖／翻攝自飆捍臉書）

館長（陳之漢）14日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，包括稱館長介入人家感情、還有性愛錄影，引起議論。對此，館長16日晚間再度直播中反擊，嗆根本是無稽之談，表示出來爆料的3人欠他錢，車也是都是館長出錢的租賃車，向對方喊話要還錢，「直接法院見」。

成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元14日開直播爆料，控館長不僅搶走當時有男友的「館嫂」，還派人去威脅對方；昔日曾指控早餐店老闆抹黑館嫂做八大，實際上是因為館嫂違停，跑去找館長哭訴，館長派人威脅老闆，還捏造資訊。

面對毀滅式的爆料，館長直言根本是無稽之談，對方只會情勒跟討錢。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YT）

此外，李慶元控訴館長因為生殖器太小，要求員工傳下體照，還兩度詢問要不要「三人行」。李慶元表示，若館長敢開直播回應，他會逐一打臉，喊話錄音檔已交給檢警。

館長16日晚間直播回擊，這三人10多年來「吸多少血」，還對另外的員工霸凌，離職員工還在網路上爆料惡行，多年來都是館長替他們擦屁股。

面對毀滅式的爆料，館長正面回應性騷擾風波，直言根本是無稽之談，對方只會情勒跟討錢，並曝光對話紀錄，透露證人與證據都有，要求對方趕快還他錢，「不然直接法院見」。

觀看館長直播請點此連結：https://reurl.cc/ORA0eR

