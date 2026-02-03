遭大陸封殺失業！屈中恆幫忙「外送便當」走出陰霾

屈中恆封殺風波後露面。（圖／林俐瑄攝）

屈中恆去年赴大陸演出舞台劇，遭翻出吸毒黑歷史，因此被封殺、演出受阻。沈寂多時，屈中恆今（3）日出席全民大劇團新戲《在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下》開賣記者會，風波後首度公開露面，看來氣色不錯，已經滿血復活，也透露休息的期間曾幫忙老婆便當店事業，親自外送便當。

被問及去年的風波，屈中恆並未正面回應，但狀態平靜、氣色紅潤。老婆Vicky曾透露他心情大受影響，身為家中經濟主要來源，還有四個女兒學費及生活費要扛，養家壓力不小。

他去年「失業」，老婆Vicky的便當事業還一度收攤關掉實體店，家中狀況看似雪上加霜，屈中恆透露，是經營策略變動：「目前是改網路訂購。」屈中恆表示，對便當店經營細節並不了解，只要老婆開口，他就全力配合：「一開始她叫我送便當，我就去送；叫我拍照宣傳，我就配合宣傳。」

他也透露，他送餐對象大多是各大電視台，也許多圈內好友主動訂購支持，他感念表示：「像是小棣老師（王小棣）也訂過，很多圈內朋友都很支持。」黃嘉千也表示訂過便當，大讚很好吃。

