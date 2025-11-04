遭大馬通緝 黃明志凌晨現身：我不曾逃過 稱「已抵警局」會給個交代

大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案與毒品案。（資料照／盧禕祺攝）

馬來西亞歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭警方認定與案件有高度關聯，甚至轉而以謀殺案偵辦，準備逮捕黃明志，卻傳出黃人間蒸發，連經紀人都連絡不上。5日凌晨，黃明志在IG發布最新聲明，表示自己已經抵達吉隆坡。

黃明志5日凌晨1時許，在IG上發布最新文章，表示自己剛剛從新山抵達吉隆坡，並在稍早已跟警方約了時間，會到警察局報案以及報到，現在已經抵達警察局。

黃明志說，接下來他會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。文末黃明志強調自己不會逃，更自曝過往曾遭到7次通緝，全都是自己主動報到，從未逃亡過。

廣告 廣告

黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，大馬警方在其身上搜出搖頭丸「愛他死」，並驗出4種毒品陽性反應，且經過調查後，認為案情不單純，懷疑黃明志涉案可能性極高，吉隆坡總警長拿督法迪爾隨後宣布將案件轉為謀殺方向偵辦，準備逮捕黃明志，未料卻傳出黃明志失聯消息，就連經紀人打電話也沒人接聽，大馬警方因而對黃明志發布通緝令。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多中時新聞網報導

MLB》G6先發G7關門 山本3勝奪世界大賽MVP

《只為你遺憾》馴龍小嗝嗝戀愛最美童星

WTA年終賽》解決奧運金牌 謝淑薇女雙有望4強