遭大S兒虧「千年老妖」 張蘭直播一半秒變臉大笑

張蘭被大S兒子虧千年老妖。(圖/微博)

已故女星大S（徐熙媛）2日過世一周年，老公具俊曄與S家舉行紀念碑揭幕儀式，大S一雙兒女未出席，在北京放寒假。近日，大S前婆婆張蘭開直播到一半，突然被孫子「小箖箖」虧千年老妖，她非但沒生氣，反而哄堂大笑。

張蘭開直播到一半，被網友問實際年紀，正當要開口時，耳邊傳來一句「千年老妖」，張蘭撇頭一看，馬上嘴角失守，大笑地說：「千年老妖，我孫子說千年老妖，哈哈哈你這真會搭話！你下樓第一句話，哈哈哈哈哈哈。」張蘭笑到臉頰泛紅，露出上下排牙齒，身體還往後仰，情緒相當激動。

被孫子虧千年老妖的張蘭，忍不住笑開懷。(圖/微博)

這段影片曝光後，在網路上掀起話題，許多人紛紛留言：「能這樣開玩笑代表祖孫感情很好啦」、「幹得好！不愧是杉菜的兒子」、「小孩子說實話錯不了」、「箖箖說的沒錯啊」、「真實的生活就是鬥鬥嘴，奶奶也是開心的」。

大S生前不堪頻被潑髒水，曾在臉書公開槓前夫汪小菲、前婆婆張蘭。她點名汪小菲才是婚內出軌的那方，張蘭卻信誓旦旦地保證絕無此事，希望大S別離婚，結果隔天就被打臉，事後汪小菲公開認戀小三。此外，大S也爆料汪小菲曾在喝得醉醺醺的狀態下，出手推倒小S，當時懷孕的大S急忙阻止也被推倒在地，汪小菲甚至拿起《哈利波特》精裝版想砸她，是黑人（陳建州）介入才休戰，事後張蘭卻造謠「黑人因跟你（汪小菲）政治理念不同而毆打你」。

大S和汪小菲離婚後，佳偶變怨偶，有部分官司未解，但大S去年2月突然病逝，官司曾經停擺。上月傳出汪小菲和S家重啟談判，召開家事庭調解，若順利達成共識，有望結束纏訟。

