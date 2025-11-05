遭太空碎片撞擊 大陸「神舟二十號」太空船延後返回地球

大陸「神舟二十號」太空船，因為表面遭到太空碎片撞擊，原訂11月5日返回地球的日期延後，等安全無虞之後，再決定返航日期。

原定今（5）日返回地球的大陸神舟二十號載人飛船，遇到突發狀況。據大陸「中國載人航天工程辦公室」通報指出，神舟二十號疑似遭到太空微小碎片撞擊，目前正在進行影響分析與風險評估，為確保太空人安全與任務順利，神舟二十號返航任務已經緊急推遲。陳冬、陳中瑞與王傑等三名太空人，還將暫時留在太空站內，等待進一步安排。

據大陸媒體報導，神舟二十號在11月4日，完成與神舟二十一號的交接任務之後，原本計畫在11月5日返回地球。不過，地面監控系統偵測到飛船外部出現異常訊號，初步研判，是太空船表面遭到太空碎片擦撞。

「太空碎片」是指仍在軌道當中，但是已經失效或失控的人造物體，包括報廢衛星、火箭殘骸及碰撞碎片等。太空碎片即便極微小，也可能具有強大破壞力。

大陸載人航天工程辦公室表示，神舟二十號的返航時間，仍然沒有確定，將根據後續評估結果，另行安排返回計畫，確保太空人與太空任務「安全第一、萬無一失」。