遭奧客「天殘腳」踹飛木盤！佳德鳳梨酥小編「武俠小說寫法」網看跪

知名鳳梨酥名店佳德糕餅鋪向來不分平日或假日都吸引大批民眾上門購買，卻在近日傳出一起消費爭議。一名顧客完成結帳後又折返門市要求換貨，因不符合店家規定而遭到婉拒，沒想到對方情緒失控，先是揮手打落接待桌上的日曆與文具，準備離開時甚至抬腳踹倒門口的購物盤，場面一度緊張。事後，店家於28日在官方臉書粉專還原事件經過，不過貼文並未採取制式說明，而是罕見以武俠小說風格鋪陳整起過程，將消費糾紛寫得宛如江湖過招，讓不少網友直呼看得相當過癮。貼文曝光後迅速引發熱議，留言區一面倒稱讚「小編文筆太強」、「根本武學奇才」，意外讓事件掀起另一波討論熱潮。

遭奧客「天殘腳」踹飛木盤！佳德鳳梨酥小編還原過招 武俠小說寫法全網看跪

知名鳳梨酥名店佳德糕餅鋪近日在官方臉書粉專，以小編第一人稱還原一起消費糾紛。（圖／翻攝自佳德鳳梨酥臉書粉專）





武俠風還原消費糾紛 佳德小編第一人稱寫成「江湖過招」

知名鳳梨酥名店佳德糕餅鋪近日在官方臉書粉專，以小編第一人稱還原一起消費糾紛，並巧妙融入武俠小說語彙，讓一場原本嚴肅的換貨爭議，意外多了幾分「江湖過招」的畫面感。小編在貼文中表示，店內多年來始終遵守「售出後恕不退換」的門規，目的在於保障所有顧客權益。日前，一名被小編稱為「天殘」的顧客購入一盒鳳梨酥，卻又重返想要換貨，接待店員當場說明除非內有瑕疵，否則一旦過手、離櫃概不提供退換。

換貨遭拒惱羞成怒 「天殘」拍桌又動腳失控暴走

小編強調，「此乃大江湖規矩，非是臨時起意」，隨後「天殘」遭到拒絕後顏面盡失，情緒走火入魔，起身一掌拍飛接待桌的日曆與文具，憤恨離去之際，又見到門口毫無恩怨的購物盤，「回頭蓄力一掌向其拍出，然而木盤落地生根不動如山，顯然掌法非天殘強項」。

28公斤木盤踹飛險釀傷害 小編點名失傳武學「天殘腳」

小編提到，「天殘」見整疊28公斤重木盤拍不飛，竟施展失傳36年武學《天殘腳》，無辜木盤硬生生遭踹飛，險些砸向一旁女子腳踝，由於先前拍擊未果，一旁女子已警覺後退一步，才未在木盤遭踹時釀成傷害。店長也趕緊出門追天殘，「雨夜下只見電光一閃，天殘踢完頭也不回，奔向南京三民站」。小編最後也藉由貼文向「武林同道」再次重申，無論買錯、記錯，或任何理由，只要商品完成交易並離櫃，皆不提供反悔或退換選項，同時呼籲民眾切勿因一時情緒失控，將怒氣發洩在無辜物品或他人身上。文末更以幽默語氣提醒，相關單位已相當忙碌，實在無須再替執法人員增加處理案件的負擔，若情緒難以控制，不妨先設法調適再行消費。

神文曝光掀熱議 網友笑喊：根本小說

貼文曝光後，因完整保留「天殘腳」等武俠橋段，又以第一人稱說故事方式呈現，迅速引發網友討論，不少人看跪留言「這根本不是聲明，是小說」、「小編文筆太強」、「這根本武俠小說吧」，也讓這起消費糾紛意外成為話題焦點。













