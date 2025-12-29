生活中心／綜合報導

今年25歲的男模張越河，曾在電視節目中，跟主持人小S演情境劇，鬧出襲胸風波登上新聞版面，當時聲稱是節目效果，如今被一名女大生指控性侵，女方在網路上PO出驗傷單、對話截圖還有錄音檔，揚言要張越河付出代價。但張越河否認指控，反嗆女方涉及妨害名譽及誣告！

男模張越河"節目"vs.主持人小S：「越河321action，我好暈啊我的媽，我覺得我被羞辱到了。」

今年初上節目，跟主持人小S，演出情境劇，卻出現誇張舉動，成了襲胸的尷尬場面，他是新生代男模張越河，雖然聲稱是節目效果，純屬意外，但如今卻被女大生指控性侵。

廣告 廣告

秀出驗傷單與對話截圖，女大生強調當時是被騙到男方家，事後對方認錯道歉，一度想原諒，但後來得知張越河是慣犯，才打消和解念頭，沒想到偵訊時，張越河又改口說雙方是合意，讓女大生很氣憤，揚言要告到底。





遭女大生控性侵！男模張越河發聲明：與事實嚴重不符

女大生指控張越河性侵，對此張越河強調與事實嚴重不符。（圖／民視新聞）









男模張越河"網路影片"：「（帥哥你好單身喔） 對，（幫你找個妹子好不好）好喔，要找18歲班喔，（做什麼工作的），我是演員。」

今年25歲的張越河，長相俊俏、身高180公分，IG追蹤數約2萬人，學生時期開始當模特兒，也曾打過業餘籃球聯賽，並在台北市知名夜店上班，常在節目分享工作趣事。





遭女大生控性侵！男模張越河發聲明：與事實嚴重不符

男模張越河反駁強調一切都不是事實。（圖／民視新聞）









男模張越河"節目"：「（應該常常會被女生搭訕），（在夜店裡面），偶爾啦偶爾啦，（會不會造成工作上的困難？），應該說她們都會，可能就先跟我要IG，然後可能私底下聯絡我，不然就是可能當下跟我拍照。」

對此張越河也發聲明回應，相關指控內容，與事實嚴重不符，絕無任何違反A女士意願的性行為，目前案件已進入偵查程序，至於A女士的相關言論，已涉及妨害名譽及誣告等法律責任，將尋求法律途徑。

原文出處：遭女大生控性侵！男模張越河發聲明：與事實嚴重不符

更多民視新聞報導

高捷跨年延後收班元旦首班提早發車 凱旋站設蜜柑快閃店

退役哈孝遠排便卡關竟肛裂！藍波高強度生活清晨4點半宜蘭衝浪

《綜藝新時代》錄影遭亂入！ 紫衣人冒出「為一事」驚動全場 阿翔緊急出手了

