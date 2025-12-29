遭女大生控性侵！男模張越河首發聲：與事實嚴重不符

張越河今（29）日遭一名女大生控訴性侵。（圖／翻攝自張越河IG）





男模張越河憑藉180 公分身高與帥氣外型，在模特兒界頗受歡迎，IG更有2萬多粉絲追蹤，豈料，今（29）日一名女大生A小姐曬出報案單，控訴張越河將她騙回家後逼迫口交及指姦得逞，更在和解時發現對方是慣犯，對此，張越河稍早也回應《EBC東森娛樂》，強調一切與事實嚴重不符。

針對A小姐的指控，張越河在聲明中表示：「相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。」

張越河提到，案件發生至今自己始終保持沈默，不希望在偵查階段透過媒體或網路與A女士隔空對話，避免浪費社會資源與誤導聽眾，「A女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。」

張越河聲明全文

大家好，我是越河。

針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。

本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。

在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。

最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。

一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。

聲明人：越河

中華民國 114 年 12 月 29 日

