遭女大生提告性侵！新生代男模：與事實不符

新生代男模張越河。（圖／翻攝自張越河 IG）





新生代男模張越河日前上節目時跟主持人演出狀況劇時，被網友質疑動作相當不禮貌，如今再有女大生出面指控。遭到張越河性侵並且提告。對此張越河回應，內容跟事實嚴重不符，已經委任律師尋求法律途徑，一切靜待司法調查。

新生代男模張越河日前上談話性節目，對主持人小S這個舉動，引發網路熱議，被網友質疑是不禮貌行為，如今再有女大生出面指控遭到侵犯。

控遭張越河性侵女大生：「當時先把我強壓在床上，然後開始強吻我，我一直有試著推開他，然後跟他說不要，或是我覺得這樣太快之類的，就是類似這種說詞，反正就是跟他表達拒絕。」

廣告 廣告

女大生透露今年9月，雙方在IG上認識。後來替攝影師朋友牽線，請張越河當模特兒。直到10月初，兩人才第一次碰面。當天對方開車，並邀約搭便車。期間沒有異狀，卸下心防，但結束拍攝之後卻出狀況。

控遭張越河性侵女大生：「回去的路上，中間確實都沒有經過捷運站，我也沒有機會跟他說，我要下車之類的，剛好到他家的那個時候，我也想上廁所，所以我也是想說，先跟他借個廁所再說，所以我就跟上去了。」

女大生不滿，事後傳訊息給對方。張越河認錯道歉，但是到警局作筆錄時，又改口毫無悔意。

控遭張越河性侵女大生：「我就覺得你態度，跟你一開始的，希望我原諒你的態度，差太多了吧，你如果希望我原諒你的話，你就好好認錯啊。」

今年25歲的張越河，身高180。有著高挑身材精緻臉蛋，IG累積2萬名粉絲，面對性侵指控，首度回應，內容均與事實嚴重不符，絕無任何違反意願性行為。相關言論已經涉及，妨害名譽以及誣告等。已經委任律師，積極尋求法律途徑。一切靜待司法調查，還原真相。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

看守所遭性侵！他睡一半痛醒「他手在我屁股裡」

KTV歡唱變調！女包廂內遭「麥克風性侵」惡男遭判刑

酒店妹醉倒醒來 發現被扒光下身！色狼性侵挨判3年6月

