遭女星當眾給難堪！李明川不忍揭「雙面行徑」：想把她頭扭斷

藝人無尊與造型師李明川近日登上《綜藝OK啦》，分享過往小人遭遇，造型師李明川無奈遇到雙面人：「幫藝人做造型時會給他穿最新流行的單品，那陣子很流行豹紋，試裝時，這個女明星也說『好時髦，跟我平常形象不一樣，謝謝老師幫我轉型』，結果上台之後，她就說『我今天穿的這麼俗豔，讓我穿上這身的就是明川老師』，直接給我難堪。」

即便李明川解釋說是當下的流行趨勢，對方仍酸不停：「她又問台下粉絲說『你們覺得我穿這樣好看嗎？知名造型師也是有出包的時候』，我很想把她頭扭斷。」在場來賓也好奇兩人下台後的互動，李明川透露：「她下台後頭也不回的上了她的保母車，她人緣很差，但她當時的公司蠻大的，所以她覺得無所謂。」

無尊過去慘遭圈內好友背叛。（圖／中天電視提供）

無尊也被朋友背叛過：「圈內好友找我去吃飯，他說『有個節目準備要開第2季，製作人想找新血加入，不知道你有沒有興趣』，我當然說好啊！」而對方也進一步與他討論細節說：「但你現在的節目性質好像跟我們有點接近，你要不要問一下公司有沒有辦法接？」

無尊也回覆對方仍會詢問公司的意見，但目前看來性質不太一樣，應該是沒問題，對方也開心表示「太好了，這樣我們以後就可以一起主持節目。」蛋無尊卻遲遲等不到製作單位答覆，「另個圈內前輩就說『那個藝人跟製作人說你不想來，因為節目性質太像會打到，你的興趣好像也還好』，我後來才聽說他根本就不想要我加入那個節目。」



