遭女直播主控性侵！ 廠商「二審大翻盤」原因曝

台中女直播主指控廠商男以續租為由性侵。檢方上訴後，二審認定女方證述與驗傷相符，改判男方3年6月徒刑，仍可上訴。（示意圖／Pixabay）





台中一名女直播主指控合作廠商彭姓男子，2023年以續租房間為由進入她的租屋處後趁機性侵。一審台中地院認為女方證詞前後矛盾，判彭男無罪；檢方上訴後，台中高分院改認女方證述與驗傷單相符，撤銷無罪判決，依妨害性自主罪改判3年6個月，仍可再上訴。

判決書指出，女方與彭男因工作往來熟識，兩人住在同棟大樓不同樓層。女方在2023年準備退租時，彭男透露有意續租，因此多次進出她的住所。案發當天凌晨，他以「幫忙打掃、了解房況」為由進到屋內，兩人一邊整理環境一邊聊天。

根據女方指控，清晨約5點，彭男突然在客廳沙發上強行壓制她，她掙脫後跑上樓房間躲避，對方仍尾隨追上，將她壓在床上、強行脫衣並性侵得逞。她事後返家求助家人，並立即驗傷、報警提告。

彭男到案後坦承雙方有性行為，但堅稱雙方全程合意。他表示兩人從女方大學時期就認識，曾是朋友兼固定性伴侶，多次自願發生關係，並指控女方是因借錢未果而心生不滿。他還辯稱案發當天兩人聊到性話題、氣氛自然才發生關係，事後甚至一起洗澡，否認強暴指控。

一審台中地院審理時，法官認為女直播主在警詢、偵訊與法庭作證時，對於是否曾多次遭性侵、是否半推半就或合意性交等細節說法前後不一致；此外，她對雙方是否有財務糾紛、事後是否共浴、傷勢狀況等細節也有落差，使法院質疑證詞可信度。由於除女方自身供述與友人聽到她哭訴遭性侵外，缺乏其他補強證據，一審採信被告辯詞，認定罪證不足而判無罪。

檢方不服上訴後，二審台中高分院採取不同觀點。合議庭認為，女直播主對於案發當下的主要性侵情節敘述一致，且驗傷單呈現的傷勢與其描述相符，可作為足夠的補強證據。根據《聯合新聞網》報導指出，法官認為即使雙方過去確實有合意性行為、也有金錢往來，仍不能據此否定女方此次指控，也無法推論她的證詞一定不可信。

二審指出，一審過度聚焦於「周邊細節」的矛盾，反而忽略證詞核心內容與醫療證據的相符之處。法院最終認定，彭姓男子確實在2023年6月違反女方意願強行發生性行為，構成妨害性自主罪，撤銷無罪判決，改判3年6個月徒刑，全案仍可再上訴。

