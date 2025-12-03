遭好友盜用身分放棄正取！準台大碩生近況曝光 校方認了：從未發生類似事件

針對錄取生遭盜用身分申請取消一案，台大今做出回應。（本刊資料照）

暨南大學一名陳姓學生，今年3月得知錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，歡欣完成報到，卻沒想到6月突被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，事後竟才知道遭駱姓室友盜個資犯案，如今陳姓學生近況曝光。對此，台大也表示，經內部討論後將精進機制，台大各招生管道報導系統將增列機制，後續將以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

陳生原質疑遭駭客入侵，導致正取台大碩班遭取消，但全案經檢警調查發現，「錄取取消」是被同校好友兼室友駱姓學生搞鬼，駱男坦承得知陳生順利考上台大後「心生嫉妒」，憑藉過去曾偷拍到的陳生身分證資料，於租屋處登入台大系統竄改報到紀錄，全程僅花17秒。南投地檢署近日偵結，考量雙方已經達成和解，並已履行和解條件，給予緩起訴處分。

廣告 廣告

對此，台大今（3日）也做出回應，表示事後將此案以救濟方式提送校級招生委員，同意恢復陳生就讀資格，並以外加名額方式於114學年入學。

台大指出，經檢警調查後證實是考生個資遭竊取，冒用其身分證電子檔逕自上傳至系統放棄資格所致，直呼查歷年招生，除本案外從未發生類似事件，事後經內部討論精進，現台大各招生管道報到系統均須多重認證，除原機制外，另外須以個人Email收取OTP驗證碼才能登入。

更多鏡週刊報導

考上台大研究所遭申請放棄 凶手竟是「暨南同校室友」！17秒毀前程背後原因曝光

二嫂控私約驚爆「哥哥女友妳哪位沒約過」 高國豪去年1篇文被朝聖：管好妳臭X很難？

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐