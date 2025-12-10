遭委內瑞拉政府針對！諾貝爾和平獎得主馬查多下落不明 緊急取消記者會

原定於9日在挪威奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎新聞發布會臨時取消，主角、委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科麗娜·馬查多（María Corina Machado）至今下落不明。圖／翻攝自馬查多臉書

原定於9日在挪威奧斯陸舉行的諾貝爾和平獎新聞發布會臨時取消，主角、委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科麗娜·馬查多（María Corina Machado）至今下落不明，使她能否親自出席10日的頒獎典禮充滿變數。

根據外媒報導，今年58歲的馬查多長期受到委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜洛（Nicolas Maduro）政府的政治追捕與旅遊禁令，自2024 年8月選後鎮壓升級以來更被迫隱匿行蹤。儘管她持續透過社群媒體發表影片，但錄影背景單一、無法辨識所在地，其實際位置一直未公開。

廣告 廣告

挪威諾貝爾研究所原訂於9日下午1時舉行新聞發布會，馬查多預計首次公開露面。然而活動開始前不久，主辦單位突然通知媒體發布會延期，隨後宣布當天不再舉行。研究所發言人埃里克·阿斯海姆（Erik Aasheim）表示，目前無法提供馬查多的行程資訊，包括她「何時、如何抵達奧斯陸」，並透露馬查多本人曾坦言旅程將「充滿挑戰」。研究所強調，截至目前，仍無法取得她確切下落。

雖然馬查多行蹤不明，但她的母親及部分團隊已提前抵達挪威。多位拉丁美洲領袖，包括阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、厄瓜多爾總統諾波亞（Daniel Noboa）及巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios），也確認將出席10日在奧斯陸市政廳舉行的頒獎典禮，國際社會高度關注馬查多的現身。

反對派陣營則表示，他們正「等待馬查多的確認」，並指出任何透露其動向的資訊都可能危及安全。委內瑞拉政府官員對馬查多的失蹤採取嘲諷態度，強硬派人物、內政部長迪奧斯達多·卡韋略（Diosdado Cabello）在節目中冷嘲熱諷稱「我們會想念她」。總檢察長沙柏（Tarek William Saab）先前接受訪問時則警告，一旦馬查多離境，將被視為「逃犯」。她目前面臨政府提出的多項刑事指控，包括陰謀、煽動仇恨與恐怖主義等罪名。

報導中指出，馬查多以工業工程師出身，是委內瑞拉反對派的重要象徵。她在2023年反對派初選中大勝，卻遭官方禁止參與2024年總統大選。選後反對派公布投票箱級別統計，宣稱其盟友埃德蒙多．岡薩雷斯（Edmundo González）在大選中勝出，而美國等國亦承認岡薩雷斯為總統當選人。但馬杜洛陣營堅稱獲勝，引發國內外爭議。諾貝爾委員會將今年和平獎授予馬查多，以表彰她對「反抗獨裁」的貢獻。

馬查多先前曾表示將在領獎後返回委內瑞拉，但目前能否順利抵達挪威仍未知。10日的頒獎典禮將在挪威國王哈拉爾五世與多國元首的見證下舉行，而馬查多的缺席或突然出現，都可能對委內瑞拉政治局勢產生重大影響。截至9日晚間，諾貝爾研究所仍未發布任何關於馬查多行蹤的新消息。



回到原文

更多鏡報報導

全球不到50例！懷孕找不到胎兒 竟「寄生肝臟」風險曝光

性病不只出沒下體！這3病毒也容易爬上臉 揭區別皮膚病眉角

中國男攀岩顧玩手機自拍 瞬間墜崖！驚悚影片曝光