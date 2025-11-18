遭姚惠珍影射「壹蘋與太子有淵源」譁然！壹蘋怒發聲明反駁：提告誹謗

娛樂中心／綜合報導

資深名嘴姚惠珍向來言詞犀利聳動。（圖／翻攝自姚惠珍臉書）

資深名嘴姚惠珍近日在臉書發文，暗示《壹蘋新聞網》與太子集團之間有所「淵源」，並以「壹蘋竟跟太子有淵源？！#17直播 #假八卦真鬥爭？ #乃伃加油」等聳動語氣挑動輿論，引發外界譁然，相關貼文也在社群掀起討論。對此，《壹蘋新聞網》晚間發聲明，嚴正駁斥姚惠珍說法，並將對姚惠珍提告。

姚惠珍臉書貼文暗示《壹蘋》與太子集團有牽扯。（圖／翻攝自姚惠珍臉書）

面對遭影射與企業關係，《壹蘋新聞網》今18日緊急發布正式聲明，嚴正駁斥姚惠珍說法，強調自身新聞立場一向中立，對太子集團相關事件皆秉持新聞專業深入調查、無須接受無端扣帽。壹蘋指出，姚惠珍在未查證情況下，於社群平台散布不實訊息，已嚴重損害媒體聲譽，因此將透過法律途徑追究誹謗責任。

《壹蘋新聞網》強調與 17LIVE 並無任何合資或從屬關係，完全是獨立運作的公司，外界不應被不實貼文誤導。並表示，將委任律師提起刑事誹謗訴訟，並公開聲明以正視聽，盼杜絕外界不當揣測。

《壹蘋新聞網》聲明全文：

《壹蘋新聞網》針對姚惠珍女士以「壹蘋與太子有淵源？」等言論，影射本公司與太子集團有關，特嚴正聲明如下：

1.《壹蘋新聞網》為立場中立之媒體，對於重大新聞均秉持新聞專業進行深入報導，針對「太子集團事件」均製作一系列深入報導，新聞專業不容踐踏！



2.《壹蘋新聞網》與「17LIVE」間並無任何合資、合夥或從屬等關係，實際上為各自獨立運行之公司、彼此並無相關連，因此對於姚惠珍女士此等未盡查證，即於網路社群平台發布不實訊息，將本公司與太子集團進行不當連結等言論，嚴重侵害《壹蘋新聞網》聲譽。

3.本公司將委任律師對姚惠珍女士進行刑事誹謗罪之追訴，並發布聲明如上，以正視聽。

