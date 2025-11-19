遭姚惠珍影射「與太子集團有淵源」！17LIVE 3聲明反擊 怒駁不實指控

娛樂中心／綜合報導

柬埔寨「太子集團」在台洗錢、非法博弈案持續延燒，資深媒體人姚惠珍18日在臉書發文「壹蘋與太子有淵源？」，影射《壹蘋新聞網》與17LIVE和太子集團有關，繼《壹蘋新聞網》發聲明斥責姚惠珍說法後，17LIVE今（19）日也透過3點聲明嚴正駁斥。

17LIVE以3點聲明駁斥姚惠珍說法。（圖／翻攝自姚惠珍臉書）

17LIVE強調，公司與《壹蘋新聞網》並無任何合資、合夥或從屬關係，雙方皆為獨立運作單位，潘杰賢雖任17LIVE集團非執行董事長，但並未參與營運管理。此外，太子集團事件爆發後，17LIVE 已於10月16日第一時間發布聲明：「17LIVE 集團與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）間互動僅限於其在集團擔任獨立董事的角色，並未參與集團任何業務及營運相關事務。」而陳秀玲目前也已正式請辭。

然而，姚惠珍卻未經查證，於社群平台發布公司與太子集團不當連結的不實言論，造成大眾誤解，對此，17LIVE表示，姚惠珍的行為已嚴重侵害公司聲譽，公司將保留採取法律行動，以維護公司商譽與權益。

17LIVE三點聲明如下：



1. 如《壹蘋新聞網》所發聲明：「17LIVE」與《壹蘋新聞網》間並無任何合資、合夥或從屬等關係，實際上為各自獨立運行之公司、彼此並無相關連，潘杰賢先生現雖為17LIVE集團非執行董事長，但不介入集團營運管理。

2. 太子集團事件爆發後，本集團於10月16日業已立即發出聲明，以正視聽：17LIVE 集團與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）間互動僅限於其在集團擔任獨立董事的角色，並未參與集團任何業務及營運相關事務。此外，17LIVE從未與陳秀玲女士（Ms. Chen Xiuling）、其任職公司 DW Capital，或其關聯企業與個人有任何商業往來。與太子集團也未有往來。陳秀玲女士已辭去獨立董事職務。

3. 然而，姚惠珍女士未盡查證義務，即於網路社群平台發布不實訊息，將17LIVE與太子集團進行不當連結等言論，嚴重侵害公司聲譽，本公司對此深表遺憾，將保留採取法律行動以維護公司商譽之權利。

