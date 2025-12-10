遭威脅不得現身領諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派馬查多是誰？

1967年出生的馬查多（Maria Corina Machado）是委內瑞拉反對派領袖，父親是鋼鐵業商人，她自己則擁有工程學位、財經碩士學位，並選擇投入民主運動。

曾是工程師的她，因對抗從2013年執政至今的現任總統馬杜羅而聞名，致力於保障委內瑞拉公民的政治權利，也多次親自參與選舉，最後被政府限制出境，已經躲藏超過一年。

委內瑞拉的政局背景為何？

委內瑞拉在19世紀建國後，直到20世紀前期都仍處於軍閥獨裁統治的政治不穩定狀態， 至1958年才出現民主政府。

然而1999年就職總統的查維茲（Hugo Rafael Chávez Frías），卻利用修改選舉制度鞏固權力，先是將總統任期延長至6年，2009年又進一步取消連任限制。查維茲因此一路擔任總統，直至2013年過世。

查維茲過世後，時任副總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被選為新任總統，但委國局勢卻仍未改善，2014年時爆發民眾上街抗議政府舞弊，卻被軍隊毆打、甚至開槍鎮壓，共造成43人死亡。

2015年馬杜羅所屬的統一社會主義黨在議會選舉大敗，獲得過半席次的反對派原本有意在2016年對馬杜羅提出罷免，卻被馬杜羅政府以連署造假為由禁止公投，還逮捕多位支持罷免者。2017年委內瑞拉最高法院更接管國會權力，實質取消國會功能，被反對派批評是發動政變、獨裁。

由於委內瑞拉執政當局有迫害人權等爭議，包含美國等國皆對其實施石油、經濟等各項制裁。馬杜羅也被美國指控透過「太陽集團」（Cartel de los Soles ）走私毒品，並於近期發動多起對委內瑞拉運毒船的打擊事件。

馬查多如何用20年推翻獨裁政權？

馬查多2002年即創立民主推動組織「Súmate」，曾擔任議員近4年，2012年首度參選總統，但在初選敗給另一位反對派候選人卡普里萊斯（Henrique Capriles）。2014年委國爆發大規模反政府示威，馬查多也是行動領導人之一。

事後馬查多遭委內瑞拉政府指控涉嫌謀殺馬杜羅，檢方宣稱已掌握相關郵件，並將馬查多限制出境；馬查多則反駁指遭到政治迫害。

馬查多2023年再度表態參加2024年總統大選，且一度在部分民調中獲得7成支持度，但因馬查多曾表示支持國際制裁委內瑞拉，被當局認為損害國家利益、貪腐，因此禁止其參與公職15年。

最終馬杜羅在2024年大選中仍以過半支持率勝選，但因官方未提供最終得票數，引發大規模抗議，有2400名示威者遭逮捕，反對派也因此遭到清算。

反對派推出的總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia），已至西班牙尋求政治庇護；馬查多則在寫給外媒的投書中透露，由於害怕生命與自由遭馬杜羅政府威脅，她已經躲藏起來。

和平獎得主公布後，馬查多的處境？

諾貝爾獎官方10月10日揭曉馬查多為年度和平獎得主，並形容她是「在日益黑暗的環境中，讓民主之火繼續燃燒的女性」，肯定其一直為司法獨立性、人權發聲，也致力於捍衛委內瑞拉人民自由。

獲頒諾貝爾和平獎後，馬查多持續為委內瑞拉發聲，除了在訪談中批評馬杜羅是犯罪型毒品恐怖主義組織的領導人，甚至還公開向美國總統川普（Donald Trump）求助，希望美國將馬杜羅趕下台。

而在得知馬查多獲獎後，馬杜羅以「惡靈女巫」（La Sayona）批評馬查多，指責她煽動外國入侵委內瑞拉。由於馬查多在委內瑞拉仍面臨多項刑事指控，馬杜羅政府也警告，若馬查多敢出國前往挪威領獎，就會將其視為「逃犯」處理。

