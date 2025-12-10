遭威脅不得現身領諾貝爾和平獎 委內瑞拉反對派馬查多是誰？

1967年出生的馬查多（Maria Corina Machado）是委內瑞拉反對派領袖，父親是鋼鐵業商人，她自己則擁有工程學位、財經碩士學位，卻最終卻選擇投入民主運動。

馬查多2002年時創立民主推動組織「Súmate」，致力於保障委內瑞拉公民的政治權利，後來衍生為委內瑞拉的重要反對派組織，她也多次以反對派身分親自參與選舉。

和平獎得主公布後發生了什麼事？

諾貝爾獎官方10月10日揭曉馬查多為年度和平獎得主，並形容她是「在日益黑暗的環境中，讓民主之火繼續燃燒的女性」，肯定其一直為司法獨立性、人權發聲，也致力於捍衛委內瑞拉人民自由。

不過委內瑞拉執政的馬杜羅政府隨即發出警告，若馬查多敢出國前往挪威領獎，就會將其視為「逃犯」處理。

諾貝爾協會主席哈普維肯（Kristian Berg Harpviken）日前雖表示，馬查多會出席在挪威奧斯陸的頒獎典禮，但馬查多在頒獎典禮前仍行蹤不明，諾貝爾獎也在10日宣布，取消原定在典禮前舉行的記者會，並稱「只知道馬查多想來，且正在來的路上」。

她對委內瑞拉民主有何貢獻？

馬查多在長期處於獨裁統治的委內瑞拉投入民主運動超過20年，2012年她首度參選總統，但在初選敗給另一位反對派候選人卡普里萊斯（Henrique Capriles）。

2014年時，馬查多領導反政府抗議行動，質疑新任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）是獨裁者，並要求其下台。不過她也因此被控涉嫌謀殺馬杜羅，遭到委內瑞拉調查。

馬查多2024年再度參選總統，並在部分民調中獲得7成支持度，但卻遭委國最高法院以貪腐等罪名為由，禁止其參與公職15年。

最終馬杜羅在2024年大選中仍以過半支持率勝選，但委國政府以系統遭網路攻擊為由未提供得票數，引發當地大規模抗議，有2400人遭逮捕。馬查多則從去（2024）年8月起，就被迫四處躲藏至今。

