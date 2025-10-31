遭媒體人爆料禿頭、戴髮片 黃國昌撥髮自清：我這頭烏黑亮髮

民眾黨主席黃國昌。

民眾黨主席黃國昌昨（30日）遭媒體人詹凌瑀在節目中爆料，指她觀察到黃國昌「禿頭與戴髮片是事實」，今（31日）黃國昌特地在受訪時多次撥頭髮，並澄清：「說我這頭烏黑的亮髮是戴髮片、是假髮，說我是禿頭，我的老天啊。」

媒體人詹凌瑀昨上周玉蔻廣播節目時，指黃國昌禿頭、戴髮片等都是事實，今（31日）黃國昌在立法院受訪被問及此事，他則直批對方造謠：「我的老天啊，可以不要再造謠了嗎？一天不造謠就沒有辦法當媒體人嗎？」

黃國昌也多次撥動頭髮以示真髮無誤，他還透露，今早6點出門騎腳踏車到立法院，開黨團會議前還先洗頭，頭髮還沒乾就現身會議，他認為，詹凌瑀此舉是為了醜化、抹黑他，黃國剛還一度問台下媒體朋友要不要來鑑定是頭髮還髮片。

據《鏡報新聞網》報導指出，檢方已經針對狗仔案展開調查，並約談黃國昌前助理李郁衿及其他3名記者，不過指揮調度責任都推給其中的林姓攝影記者，藉此淡化黃國昌參與開會、指揮等角色，對此，黃國昌則回應：「本來就跟我沒關係，什麼叫刻意淡化。」並質疑報導來源。





