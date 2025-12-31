遭媒體人質疑治理、財務問題 公廣集團三點聲明澄清
近日公廣集團遭資深媒體人質疑出現治理、財務及專案執行等問題，公廣集團今（31日）表示，針對媒體報導的部分內容，有必要加以澄清，因此發出三點聲明以正視聽。
公廣集團聲明如下：
一、TaiwanPlus四年計畫經費約28億4,000萬元。（2021年6月由中央社辦理本案，2022年6月改由公視基金會（下稱本會）經營）。
有關監察院對TaiwanPlus提出的調查報告，本會已監督TaiwanPlus積極推動相關改革措施。2025年6月，增聘新聞總編輯、重整編採流程，並制定《國際新聞製播守則》，確保內容具備國際品質與台灣觀點，目前台籍主播比例已達7成。在節目品質方面，TaiwanPlus成立以來已累計獲得逾90項國內外獎項入圍之肯定。除國際獎項外，TaiwanPlus亦以英語內容挑戰金鐘獎，總計入圍第60屆金鐘獎12個獎項，其中建築紀實節目《黑潮—流變中的臺灣建築》獲得節目類攝影獎。
而在全球推廣方面，截至2025年12月31日，TaiwanPlus約94%的觀眾來自海外，累計總觀看次數突破4.1億次，相較去年成長56 %。全平台社群總追蹤／訂閱數突破155萬，成長約36%；觀看總時數突破950萬小時，成長約74%。顯示TaiwanPlus與國內外閱聽眾間的互動日益緊密且頻繁，國際觸及與品牌能見度不斷提升。
同時TaiwanPlus積極推動海外頻道落地，2024年陸續完成美國、歐洲、馬來西亞與印度等地的上架計畫。3月成功進駐馬來西亞MyTV旗下的OTT平台ManaMana；8月登上印度最大OTT平台Jio TV，是為台灣媒體跨入印度市場之重要里程碑。2025年TaiwanPlus透過國際合作，完成美國、歐洲、馬來西亞及印度等地的落地作業，9月完成帛琉國家通訊公司（PNCC）上架作業；12月於馬紹爾群島上線。
二、為因應數位科技挑戰，本會聯合集團內華視、臺語台、客台及中央社、中央廣播電台等公媒機構，發起「公共媒體 AI Chatbot 合作計畫」。徐總經理於2025年9月19日董事會上說明本案規劃內容，並依公視採購作業規定辦理後續相關事宜。
上述計畫初期廣泛諮詢各方專家，後擬借重中央研究院資訊科學研究所古倫維教授之專業，以公共媒體擁有之新聞資料，投入AI公益平台之開發。亦考量中研院為國家級學術研究單位，可確保本案之公正性。未來所有生成回覆內容均連結至原始新聞來源，著作權仍歸屬各合作媒體，旨在為大眾提供優質、可信賴的 AI 資訊工具。值得一提的是，本計畫已被「國際公共媒體聯盟（PMA）」視為運用 AI 的全球範例，亦曾專文推介。
三、目前整體電視生態皆面臨廣告營收不斷萎縮的挑戰，營運成本如勞力、電費、製作等費用日益攀升，華視即使產製若干叫座節目，於營收之增加效益有限；在快速「向數位轉」的趨勢演變下，必須強化新媒體投資與內容製作、逐年增加跨領域與跨平台之投資，且須進一步提升新聞台普及率，以及解決華視法制定位等相關問題，方有機會轉虧為盈。
華視一方面力求在現行法制規範下，以經營運動品牌、提高租賃收益、拓展專案收入等方式降低虧損；另方面則致力尋求行政與立法部門的共識，進行法制面及政治面的根本性處理，支持華視在資產活化及創新創業方向的作為，以期突破現行營運框架，解決長期以來的虧損問題。
華視加入公廣集團之後，每年平均虧損約2.5億元（如計入第1年，平均虧損達3億）。本屆董事會組成之後，連續3年虧損在平均值以下，為期提升員工福利、鼓舞士氣，並強化競爭條件，特於去年經董事會通過，7月起進行華視納入公廣集團以來的首次全面調薪，估計全年增加1,700萬元支出。此雖增加營運壓力，仍為永續經營之必要措施。
另關於華視光復大樓張貼不合格場所標章問題，係因該棟12樓及14樓承租戶於申請換證時須補辦室內裝修申報及建築物公共安全檢查，因諸多因素以致未能於期限內完成申請程序。華視已委託「謝建華建築師事務所」進行室內裝修申報之作業程序，於2025年11月28日備妥文件提出申報，俟建築師公會回覆意見後，再由北市府進行審核。未來審核通過後，將依主管機關審定要求立即施工改善，確保建築公共安全符合最新法規標準。
公廣集團深知社會大眾的殷切期許，在面對數位轉型與財務挑戰下，仍將秉持一貫態度持續精進治理品質、捍衛公共價值，期能在董事會監督下，落實各項改革計畫。
