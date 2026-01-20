遭媽媽控訴嫌棄身材走樣 馬國賢曝原因：擔心她身體出狀況

馬國賢被媽媽誤會急喊冤。（圖／中天提供）

馬國賢聽了急忙喊冤：「我有看過我媽跟我爸的結婚照，真的很漂亮，但婚後走鐘的太誇張，隨著我媽身材越來越腫，我爸話越來越少、每天鬱鬱寡歡，我一度以為我爸憂鬱症。」

他也擔心媽媽身體出狀況：「我跟我媽去拍戲過，真的很辛苦，大、小箱子不停地搬，她用勞力換金錢，那付出勞力時，要稍微吃多一點是可以體會的，但吃到5個便當我就覺得有點太誇張，後來她真的因為吃太多吃出病來。」

許仙姬想不透兒子許明杰為什麼很抗拒和她同台：「我很丟臉嗎？他不想讓人知道許仙姬是他媽媽，他在上海拍戲，我去探班，他看到我很不開心，覺得妳來幹什麼？」許明杰解釋只是怕被貼標籤：「我出道4、5年才開始跟媽媽上節目，因為我是星二代，我很怕被說是靠媽媽進這行。」

許明杰被媽媽控訴不願意同台。（圖／中天提供）

但許仙姬對這解釋不太滿意：「我的時代跟你的時代不一樣，你是偶像團體，我是閩南語歌仔戲。」她還提到母子倆曾為一事吵得不可開交：「他高中時，我看到有個光碟夾在書裡，我說『你在看成人電影嗎』？他比我更生氣地說『這沒什麼，我同學都在看』，就把光碟往地上丟。」許明杰聽完立馬反駁說是媽媽反應太誇張：「她斥責我是變態耶！」許仙姬則說出自己介意的點：「他的年紀還不應該看那個，應該要再大一點或是結婚後，那時候我們吵得很厲害，我大概3個月不跟他講話。」

