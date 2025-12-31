遭嫌造假 解放軍再釋「無人機看台灣」影片

▲中國解放軍30日晚間又公布15秒稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」的影片，再度引發外界關注。（圖／擷取自YouTube）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，引發區域緊張。當日晚間發布「解放軍無人機視角看台北101大廈」影片後，卻遭人質疑真偽。解放軍30日晚間又公布15秒稱為「解放軍無人機視角下的台灣省」的影片，再度引發外界關注。

解放軍在30日晚間公布的「解放軍無人機視角下的台灣省」影片，整支約莫15秒，開頭便是無人機飛行的狀態，接著切換到黑白畫面，可以看畫面中央的似乎是一條河川，旁邊兩側能看見河灘以及建築物，下一個景象則切換到了海岸線空拍。不過整段影片模糊，難以辨認究竟是否真的是台灣。

據日前報導，「中國軍號」29日晚間發佈13秒短片，公開解放軍無人機與台北101同框畫面。畫面呈灰色，解析度並不高，但能看到疑似是台北101、台北大巨蛋等建築。不過後續遭許多人質疑真實性，還有軍事迷踢爆視角跟內湖碧山巖的「4K觀光即時影像」幾乎一模一樣。

台灣國防部30日在臉書上指出，這類無人機影片屬於「典型認知戰」，呼籲民眾「勿輕信對岸操作」，同時強調「中共無人機未逾越24浬，國軍將持續全天候嚴密監控台海周邊，確保國家安全」。

