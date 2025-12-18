遭安全帽攻擊頭部 彰化阿嬤護孫否認遭毆打

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）彰化伸港鄉1名無業男子向75歲阿嬤要錢遭拒，涉嫌用手拉扯阿嬤頭髮，並以安全帽攻擊頭部，民眾見狀報警。阿嬤護孫心切否認遭毆打，警方仍依涉傷害尊親屬及家暴法等罪嫌送辦。

彰化縣警察局和美分局1名員警今天指出，毆打阿嬤的男子因長期無業，常向長輩索討生活費。昨晚男子騎機車攔下阿嬤伸手要錢，疑因遭拒心生不滿，先用手拉扯頭髮，再拿安全帽攻擊阿嬤頭部，導致阿嬤重心不穩跌坐在地上。

有民眾看見老婦人被攻擊，詢問是否需要報警遭拒。警方表示，阿嬤雖不願對孫子提告，但已有民眾拍下施暴過程，警方除通報彰化縣政府社會處外，也將通知男子到案，依涉傷害尊親屬及家暴法等罪嫌送辦。

縣府社會處也以文字說明，針對伸港鄉長者疑遭親屬不當對待案件，已接獲通報，並依家庭暴力防治法，指派社工人員啟動調查及關懷處遇機制，除確保長者人身安全，後續將依調查結果依法妥適處理。（編輯：黃世雅）1141218