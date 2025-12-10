遭宜蘭議長人馬恐嚇？吳宗憲：我沒放在心上

▲國民黨立委吳宗憲說，他根本沒放在心上。（圖／記者林怡昕攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 2026宜蘭縣長選舉提前開打，國民黨議長張勝德、國民黨立委吳宗憲爭提名，媒體人吳子嘉昨晚節目爆料，張勝德「放狗咬人」，上周挺張的議員公然在餐會中對吳講話不禮貌。對此，吳宗憲今（10）日回應，這已經是很多天之前的事，一點都不重要，「我根本沒有放在心上」。

吳子嘉在節目上提到，國民黨日前在地方開了一個聚會，有一百多位黨公職和黨代表參加，國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌也邀請吳宗憲參加，結果聚會到一半，張勝德跟其父親老議長還有議員，請吳宗憲進去VIP包廂小房間，當場被修理。

吳子嘉還原情景，小房間裡有2位議員嗆吳宗憲「不可能給你選」，還要他不要來選、不會當選；讓他痛批這就是「放狗咬人」、非常惡劣。

對此，吳宗憲稍早在中常會後受訪時回應，這事情已經是很多天之前的事，「從昨天晚上到今天，也非常多人問我，我是說我對這個事情不表示任何意見，因為這個東西一點都不重要。」因為有報導稱，有人檢舉到考紀會，這他也是今天早上才知道。

「因為這件事情對我來說，其實是一個很雲淡風輕，我根本沒有放在心上的一件事情。」吳宗憲說，如果你說談到宜蘭什麼東西，對他來說心裡只在想宜蘭交通、淹水問題，如何用最快時間幫大家解決，「至於其他一些八卦留言，我認為對宜蘭沒有任何幫助，所以其實我完全沒有放在心上。」

