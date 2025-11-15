遭家寧媽控2罪！Andy首入圍走鐘 露面曝真實狀態

Andy出席走鐘獎。（圖／記者沈芳宇攝）





第七屆走鐘獎於今（15）日在壹電視攝影棚舉行，稍早各個創作者盛裝踏上星光大道，為今日的典禮揭開序幕，而先前與前女友家寧一家對簿公堂的Andy老師，也現身走鐘獎現場透露自身狀態。

Andy老師年初控訴前女友家寧一家將一同經營的頻道「眾量級」整碗端走，更發生酬勞分配不均、財務不清等問題，事後雙方鬧上法庭，家寧媽提告他誹謗及違反個資法，均獲得不起訴處分，而他創立的個人頻道在今年走鐘獎中一舉入圍5項，其中包括大獎「年度個人創作者獎」，將和超粒方、薔薔、西西歪、錫蘭角逐獎座。

Andy老師稍早以一身黑色西裝及率性髮型帥氣亮相，先前他傳出心臟不舒服緊急掛急診，一度懷疑是心肌梗塞，今被問及健康狀況，他也表示：「身體很好」，心情方面也很是愉快，至於自己造型被誇讚，他也謙虛給予讚美。

Ted先前也捲入官司糾紛。（圖／記者沈芳宇攝）

而先前同樣捲入官司糾紛的網紅Ted，被問及相關進度時，他也表示一切都已進入司法程序，事情都在處理中，未透露其他細節。



