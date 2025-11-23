遭家暴仍痴戀趙駿亞！吳婉君深夜突發聲「孽緣已結束」 洩最近腦子不太好使近況
八點檔演員吳婉君外型亮麗，身材姣好，今年3月自爆遭家暴，但6月卻被本刊獨家爆料與鬧出家暴案的趙駿亞復合，讓身邊好友群情激憤，不過今（23日）又突然自爆已「結束孽緣」，並感謝朋友們在這段時間以來的陪伴。
吳婉君今凌晨在Threads吐露真實心聲，坦言之前很少出去，結束一段孽緣後，才真正體會到「被照顧是多幸福的事」，笑稱自己彷彿回到「生活白癡的狀態」，在車上綁頭髮時，同事會幫忙擠髮膠、調整鏡子。
吳婉君突認「結束孽緣」
除了工作夥伴，吳婉君也感謝「珍貴互助會的好朋友」一直在旁支持，坦言「我最近腦子不太好使」，謝謝大家不厭其煩一直照顧她，「我真的很幸福誒，好感恩你們在我身邊，謝謝你們成為我的好朋友、我的貴人。」
回顧整起事件，吳婉君今年3月怒控男友趙駿亞家暴，隨後分手、提告並申請保護令，卻沒想到短短3個月再度復合，引發軒然大波，除了身邊好友群情激憤外，連網友也看不下去紛紛大酸，當時吳婉君也不甘示弱護愛反擊，「檢討被害人不是善良的正常人應該有的反應」。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
