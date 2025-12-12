遭家暴又痛失20億公司！電商女王揭內幕：離婚還要我跟他睡

周品均近日揭露過往婚姻內幕。（圖／翻攝自周品均IG）





「電商女王」周品均是網拍服飾品牌「東京著衣」創辦人之一，曾創下最高20億元的年營收，2013年她與老公鄭景太離婚，雙方為經營權及資產對簿公堂，最後周品均被淨身出戶，離開一手創辦的公司，近日她在社群公開過往婚姻破碎內幕，強調無法原諒對方。

周品均與前夫鄭景太曾被譽為「網拍界神鵰俠侶」，兩人一同創立東京著衣，卻在創業第10年之際婚姻破碎，周品均近日也在Threads上談及婚姻內幕，坦言自己遭到家暴、情緒勒索，甚至被操控及威脅，因此堅決離婚，更直言「離婚後，還要我跟他睡？我拒絕，最後被淨身出戶。」

廣告 廣告

周品均透露，與前夫離婚後，10年心血的公司被搶走，造成巨大損失，但卻不見男方道歉、賠償或悔改，因此自己沒有必要原諒對方，「誰那麼想當聖人 自己去當好不好？」她強調，不原諒一個人不代表就要活在仇恨裡，「我們可以不原諒誰，但仍心存善良，努力讓自己過得幸福」。

東森娛樂關心您

拒絕家庭暴力，請撥打110、113



【更多東森娛樂報導】

●電商女王嘆「遭全網性羞辱」陳沂反嗆粿粿罪有應得

●余天驚爆罹攝護腺癌！「急開刀全切除」認與李亞萍分房睡

●曾合作賀歲曲！王彩樺曝黃明志「私下真面目」揭雙方交情

