遭富商元配控當小三！女星提告揭富商「真實身分」：五桐號負責人

娛樂中心／台北報導

混血女模趙文安（Vivian）近日被週刊爆出勾搭人夫，私下傳送「你想玩嗎」、「可以幫你」等挑逗訊息，對象橫跨閨密男友到貴婦老公，東窗事發後才向正宮賣慘致歉，成為台北社交圈名媛公敵。對此趙文安事後發出律師聲明強調並無介入爆料者的婚姻，同時斥責爆料人古小姐造謠與作假，以及週刊斷章取義，均對她造成名譽傷害，不排除提告。而趙文安今（17）日受訪強調自己未介入別人感情，並透露該名男子就是經營五桐號的柏元國際餐飲潘姓負責人，曝光二人認識經過。

趙文安19日將提告。（圖／翻攝自趙文安IG）

據《ETtoday新聞雲》報導，趙文安透露，在2025年12月18日的飯局中遇到五桐號的潘姓負責人，對方稱之前就已經有先IG，然後開始搭訕，後來潘男邀約她前往朋友在台北市的私人招待所，她過去時發現很多不認識的男女想離開，當時潘男還想送她回家，但她拒絕。趙文安強調自己並非公眾人物也不是模特兒，只是在公司行號擔任行銷企劃卻遭潘男的古姓女友爆料，趙文安認為已經構成誹謗、妨害名譽以及偽造文書等罪嫌，將於19日前往提告。

而據《中時新聞網》先前報導，趙文安當時也表示該爆料者古小姐，並非自稱的貴婦，職業是一名手搖店老闆兼模特兒演員，而她的男友潘先生，在剛認識趙文安時就表示女友願意讓她「玩10年換1套信義區房子」，而且是開放式關係。此外潘先生不僅在訊息中表明自己和古小姐並無婚姻關係，還多次主動私訊她並傳達曖昧的對話，「並非新聞所寫的男方謹守自己本分。」

