遭富商元配控當小三！趙文安曝搭訕男是「五桐號負責人」

曾與金馬影帝阮經天交往的混血女模趙文安，日前被報導私訊挑逗已婚富商及有穩定交往對象的男性。對此，趙文安強調自己與該名自稱富商的男子僅見過兩次面，更爆料該名男子就是經營手搖店五桐號的柏元國際餐飲潘姓負責人。

趙文安。（圖／翻攝自趙文安IG）

根據《ETtoday新聞雲》報導，趙文安指出，自己在2025年12月18日的一場飯局遇到五桐號的潘姓負責人，當時潘表示已經有先加入自己的IG，接著開始搭訕，並邀請她到北市朋友的私人招待所。趙文安表示，自己抵達時發現有很多不認識的男女所以想離開，潘因此表示可以送她回家，她則拒絕。

趙文安指出，潘姓男子是經營五桐號的柏元國際餐飲潘姓負責人，潘男的古姓女友也是其中一名股東。她表示，潘男當時稱自己與古姓女子並未結婚，古女更說要讓他玩十年、結婚就不能出來玩了，現在要好好把握等語，才會因此誤認潘男與古女是男女朋友；趙文安強調，自己從去年12月26日後就並未與兩人聯絡。

她表示，自己既不是公眾人物也不是模特兒，只是在公司行號擔任行銷企劃，認為古女這次出面指控已構成誹謗、妨害名譽以及偽造文書等罪嫌，將於19日提出相關告訴。

